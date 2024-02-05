學童精神健康｜中學校長會：疫情累積大量個案　倡設持續應急機制

全港中學去年12月起推行「三層應急機制」兩個月後，政府宣布延長措施至今年底。中學校長會在網上撰文（5日）指出，三年疫情令青少年精神健康問題和個案出現「累積效應」，建議政府盡快檢視和收集學校意見，建立可持續的應急機制；結合現有衞生署的學童健康服務，研製學生心理健康測評工具，以盡快介入及支援有需要學生；另應釋放教師空間，創造更多師生相處時間，和檢視課程、考試制度及大學收生要求，改變過分側重學業成績的風氣。



香港中學校長會今日（5日）發布文章指出，三年疫情令青少年精神健康問題和個案出現累積效應，並參考去年國家教育部計劃，提出不同中長期策略。（資料圖片）

中學校長會今日（5日）在其網頁欄目撰文，指出自政府去年12月底起推出「三層應急機制」等支援措施，然而學生面對的成長問題涉及不同因素，加上近三年的疫情，導致青少年精神健康問題和個案出現「累積效應」。

文章引述專家及學者指出，一些輕生學童的遺書及相關研究顯示，部分個案的成因與2019年社會運動及歷時約三年的新冠肺炎疫情有關。新一輪青少年輕生的個案數字持續上升，並呈現年輕化趨勢，部分個案屬隱蔽衝動，並從未向人求助，這些年輕人的自殺方式亦較致命性，可在毫無預警下便結束生命。

須針對根本性問題作長遠規劃

校長會思疑政府提出短期應急措施，但對於積存的大量精神健康個案，如何妥善有序地跟進輔導和復康服務；另外，針對青少年自殺及學童精神健康的根本性或系統性問題，政府會否有更大決心作長遠規劃。

執委會建議，社會和教育局應檢視現有課程、考試制度，以及大學收生要求，改變過分側重學業成績的風氣。（資料圖片）

助學生自助 釋出教師空間進行應急培訓

在強化監測和應急機制方面，校長會建議，政府當局宜儘快檢視、收集學校和相關持分者意見，了解三層應急機制的效能和運作，以助建立可持續的應急機制；善用和結合現有衞生署的學童健康服務，研製符合青少年發展的心理健康測評工具，加強心理健康監測，了解學生心理健康狀況，儘早介入和支援。

校長會亦建議政府檢視現有的學校課程，推行全方位的心理健康教育，幫助學生掌握心理健康知識和技能，建立自助、求助意識及發展成長型思維等；向家長、教師和輔導員等提供學生常見心理問題教育指南，提高「守門人」對精神健康的了解；檢視現有職前教師培訓課程，加入心理健康教育，並調整發展優次和培訓重點，讓教師釋出空間做應急的培訓。

倡增設精神健康統籌主任應付海量個案

在統籌和協調專業諮詢服務方面，校長會建議政府應繼續「醫教社同心協作計劃」計劃，並增設精神健康統籌主任職位，加強統籌和聯繫有關工作，以便有效應付現時海量的學童情緒健康個案；協助學校發展專業心理輔導服務的保護網，為有需要學生提供專業人員。

釋放教師空間與學生相處 改變側重學業風氣

校長會亦建議，釋放教師空間，創造更多師生相處時間，讓教師與學生建立緊密和信任的關係；社會和教育局應檢視現有課程、考試制度，以及大學收生要求，改變過分側重學業成績的風氣，減低過高的學習壓力和負擔等。