直資聚賢｜實踐愉快教育　擁抱無限未來

文：優才書院陳偉傑校長

優才書院小學部於5月4日舉辦了一年一度的小一入學簡介會，儘管當日的天氣欠佳，下着滂沱大雨，卻無阻家長們出席的決心。簡介會原定分上、下午兩場，上午場500多位家長無懼風雨，準時到校參加，禮堂裏座無虛席。可惜中午時份天氣轉差，暴雨更是集中在西貢、將軍澳一帶，下午場被迫取消。



優才書院陳偉傑校長。（香港直接資助學校議會提供）

與其說是一場簡介會，不如說是一場綜合表演，當日演講及表演貫徹了優才書院愉快學習和重視創意的文化。簡介會以話劇《尋找宇宙的另一個我》為主軸，講述了一個受傳統教育的小男孩大力，在七星戰隊（Joy、Excellence、Commitment、Creativity、Love、Thinker、Talented）的幫助下，決定重返過去，尋找夢中的小學。校方期望藉着故事性的演出，以輕鬆活潑的形式呈現不同的學校資訊。

我相信未來世界的變化與教育有着密不可分的關係，學習是要學以致用，應用於生活。我更即場與家長互動交流，了解大家的看法，這讓我感到香港家長的確對未來教育有着真知灼見。接着是優才書院的創辦人李業富教授的分享，在教授與學生的互動演出中，強調了教育對學生成長和塑造的重要性，並重申教育應該尊重學生的個性和需求。他認為課程不應沉悶乏味，而是應該充滿活動體驗，並著重學生的獨立思考，難怪優才學生在國際學生能力評估計劃(PISA)中成績遙遙領先，遠高於國際水平。

學校期望為社會培育未來的人才，因此，積極發展學生的第三語言，接通世界各地；在台上，幾個五、六年級的學生以流利的法、德及西班牙文作自我介紹，模擬長大後見工面試的情景，令台下的家長們讚不絕口。對於學生的精彩演出，作為校長也深感佩服，因為他們學習外語只有半年至一年多的時間。

我們籌辦簡介會，不僅是讓家長了解到學校的辦學理念、課程特色和招生程序等資訊，更希望讓家長親身感受學校的學習氛圍，看到優才學生的自信。我們深信學校是學生的舞台，要為他們提供發光發亮的機會，享受成功的經驗。因此，我們特別安排了不同的學生表演，包括藝術體操、中國武術、雜耍，以及街舞等。教育家蘇霍姆林斯基有一句名言：「世界上沒有沒有才能的人。問題在於教育者要去發現每一位學生的稟賦、興趣、愛好和特長，為他們的表現和發展提供充分的條件和正確引導。」

我們期望這場簡介會能夠讓家長們對學校的辦學理念、教育特色有更深刻的了解，也能對學校的教學方法和教育價值觀更有信心。我們相信每個學生都是一顆明星，擁有獨特的潛能和天賦，只需要給予他們展示光芒的舞台和機會，就能發光發亮。期待孩子能夠在這個充滿活力和創造力的學習環境中茁壯成長。

作者：優才書院陳偉傑校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

