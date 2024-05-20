直資聚賢｜21世紀的學校應該教什麼？

文：香港兆基創意書院甄拔濤校長

教育的目的，既是回應社會需要，也需帶領社會創新。學校應以此為任務，培養人才。21世紀的人類社會需要什麼人才？



要數近十年全球最受歡迎的學者、作家，必然不能繞過哈拉瑞（Yuval Noah Harari）不提。他的《人類大歷史》（Sapiens: A brief history of humankind），以幾百萬年的尺度檢視人類發展，暢銷全球。多個國家的政府聘請他為顧問，其中最常提到的問題是：如何應對人工智能的發展？哈拉瑞首先提到的是：就業。他並不相信人工智能的威脅是荷里活電影中，機械人屠殺人類的情節，但科技結合全球巨額資本壟斷，對人類最基本的打擊，就是生計的問題。其實不少學者都持相似的看法。

在這個前提下，21世紀的學校應該教什麼？又或者說，有什麼東西是科技不擅長、而人類做得比較好的？我們如何和一日千里的科技發展共處呢？我深信，人類的創意及想像力，仍然是比較難以取代的。因此，讓學生在成長階段中善用創意，變得比任何時代都來得重要。

剛剛過去的五月初，是兆基創意書院的開放日。書院的四個核心藝術範疇，分別為：設計與視覺傳意、電影與錄像藝術、表演藝術及空間研習。開放日正好提供了一個平台，讓同學（我們稱書院學生為人類）向公眾展現他們的學習成果。我剛剛接任署任校長一職才一個月，可以有一點距離看書院人類的作品，結果我驚訝於人類作品的水平之高，創意無遠弗屆。有一個短劇叫《革命醫生》，由麥嘉豪及張卓杰聯合創作。一個急於上班的快餐店從業員，在紅綠燈前，突然暈倒，被送到一間奇怪的醫院。醫生跟他說：「你的手受了傷，但這是社會的問題，我不會給你包紮，因為我們要先解決社會的問題！」文本充滿想像力，很有追看性。孫晞宙拍了一條短片《夢中奔跑》，以主觀鏡頭重述他不停被人追趕的惡夢。有趣的是，觀眾需要在跑步機上邊跑邊看。 中六空間研習的人類作品《洗滌·自身》，重新設計監獄、更生中心等建築，為在囚人士提供一個更有利於更生的環境，不但展現創意，更富有同理心。其實還有更多優秀作品，燦若繁星（今年開放日的主題就是「地球上的星星」），不能盡錄。

從上述三件作品，可以看到兆基創意書院如何應對千變萬化的科技社會。《革命醫生》文本的魅力，在於發揮了人類對文字重新排列的想像力。村上春樹說過，文字重新組合的可能性基本上是無限的。《夢中奔跑》運用機器及環境，讓觀眾代入創作者的經驗，展現了人類和機器共同創造的可能性。《洗滌·自身》展現的同理心，既是人工智能至今發展的軟肋，亦是當今國際社會所急切需要的。

註：哈拉瑞在《21世紀的21堂課》中提及一個有趣的例子。我們都譁然於電腦曾在象棋比賽中擊敗人類。可是，我們忽略了之後的一場比賽：人類加電腦擊敗了純粹的電腦。由是，人類和人工智能、機器的合作，才是更未來發展的真正挑戰。

作者：香港兆基創意書院甄拔濤校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

