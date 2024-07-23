國泰疫後復辦I can Fly計劃　中學生赴澳洲駕小型飛機立志做機師

翱翔天際是不少人的夢想，國泰航空於疫情後首次復辦飛躍理想計劃（I can Fly Programme），安排學員參加一系列與航空有關的活動認識航空業，幫助他們規劃未來，其中部份學員更有機會到國泰機師訓練基地澳洲阿德萊德與見習機師一起生活數天，並在導師指導下嘗試親手駕駛小型飛機。



就讀中四的林靜詩（Betsy）是「I can Fly」學員之一，她認為計劃有助她直接從見習機師口中了解投考機師要求，從而提高獲錄取的機會；另一方面體驗飛行感覺，確立成為機師的志向。她說參加計劃之後，已經找到航空在自己心目中的地位，願意為此作出犧牲，例如暫時放下自己在表演方面的興趣，亦為是次計劃放棄了一些表演機會。



林靜詩（Betsy，右一）是國泰航空飛躍理想計劃（I can Fly Program）的學員之一。她自小對航空有濃厚興趣，參加計劃後更了解成為機師的所需特質，有助自己規劃未來。圖左起為另外3位參考計劃的學員，包括鄺紀僮（Karine）、文楚峯（Eddie）及區建韜（Conrad）。（盧勁揚攝）

對航空興趣源於自己英文名字 與見習機師生活獲投考貼士

林靜詩自小對航空有濃厚興趣，起點是航空迷的爸爸以國泰航空首部飛機「Betsy」作為她的英文名。她笑言「佢哋（家人）都冇咩洗我腦」，但就吸引她自行發掘更多與航空相關的知識，加上家人不時帶她坐飛機旅行，使航空成為她的興趣，嚮往於蔚藍的天空之中飛行，亦認為駕駛飛機帶乘客到不同地方是一件有使命感的事，期望自己可以參與其中。

林靜詩（後排右）從計劃明白到自己如果要成為機師，有需要在學業及性格上下苦功。（盧勁揚攝）

▼▼▼ 計劃學員有機會到澳洲體驗駕駛小型飛機，並在飛行學校住宿幾天，其中部份地方更曾於劇集《衝上雲霄》中出鏡！

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與當地見習機師一起生活數天之後，林靜詩的得著之一是得知投考見習機師需要盡旱準備，所以她計劃於未來善用課餘時間，多閱讀有關航空的書籍。她又提到見習機師曾帶她到飛行學校的圖書館，介紹適合她程度的書本，而且可以從圖書館購入這些書藉，使她更堅定地追求機師的理想，即使過程再辛苦都會捱下去。她又說自己會加強物理知識及培養冷靜的性格，以更好地控制飛機，計劃於大學修讀航空工程。

駕駛真正飛機體驗當中挑戰：「嗰下係冇得再諗」

在嘗試駕駛小型飛機的環節，飛機會由導師負責起飛及降落，抵達一定高度後，學員可以控制飛機轉向或上落，整個過程約為30分鐘。林靜詩體驗飛行後，發現真正駕駛飛機比模擬飛行難得多，例如當日天氣較為大風，需要不斷調整控制桿才能維持飛機水平及向前飛行。她又提到自己最深刻的環節是親自駕駛飛機180度轉彎，從中明白真正駕駛飛機期間不能像模擬飛行般慢慢思考及預先準備，「當你要去轉嗰下係冇得再諗，再加上啲風可能係會轉到好斜好斜，個人好似就嚟跌落去咁，所以我覺得係好有挑戰性」。

她說自己一直對該環節十分期待，上機之前十分緊張，但坐上駕駛座之後其實不會有時間處理情緒，期間雙手一直出汗，即使回到地面仍然覺得過程難以置信。

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由學員變機師 為追夢兩度投考、花4年改進自己

林日灃（Jeffery）（右）是現職國泰機師，於參加「I can fly」後立即成為機師，花多年時間兩度投考成功追夢。魏仲軒（Bosco）（左）是見習機師，於澳洲受訓大半年，同樣曾參加「I can fly」，他曾任職國泰收益部門，但最後還是辭職追尋飛行夢。（盧勁揚攝）

林日灃（Jeffery）是現職國泰二副機師，自5歲參觀飛機駕駛艙後，就對航空產生興趣，於16歲參加「I can fly」計劃首次駕駛小型飛機，更立志成為機師。他指自己就讀中文中學而且成績處於下遊位置，但為了追夢而努力讀書，更透過聆聽英文電台及結識外國朋友提升英文水平。

從大學航空管理畢業之後，他於2014年投考見習機師。即使他未獲錄取亦沒有放棄夢想，反而花時間改進自己，包括修讀機械工程碩士、以飛行獎學金到美國考取一些機師牌照、以及成為空中服務員，最後於2018年獲錄取。他直言投考見習機師的機會只有兩、三次，所以再度投考必須能夠證明到自己的熱誠所在。

林日灃（中）於中學時期的成績處於下遊位置，但為了追夢而努力讀書，特別是花了不少苦功提升英文水平。（盧勁揚攝）

學好英文及數理、參加團體活動有助投考見習機師

他建議如果有意投考見習機師，於中學時期需要注意學業，特別是英文及數理能力，因為見習機師課程有很多科目都與數量有關，要提升英文水平可以閱讀英文報紙及聆聽英文電台。他又指做機師需要具有應變及溝通能力，因此可以多參加團體活動，例如制服團體，以培養該些能力。

他透露通過面試的關鍵是回答能解展現熱誠，例如懂得回答與航空相關的技術問題。他又憶述自己曾被要求即場作簡單心算，原因是機師工作時很多時都需要一心多用，甚至在壓力下計算，所以環節與機師的實際工作環境的確有關。

疫後復辦計劃學員增一倍 未來考慮招收大灣區或內地學員

國泰企業事務總經理黃文傑提到，不少學員從計劃畢業之後，都會加入航空業。（盧勁揚攝）

國泰企業事務總經理黃文傑指「I can Fly」計劃於2003年起首次舉辦，至今已經有超過20年歷史，累積參加人數超過4000人。今屆計劃屬疫情後首次復辦，收到過千份申請，透過不同評核方式了解申請者對航空業的熱誠之後，錄取了其中300人成為學員，人數較過往多了一倍，而其中30人可以到澳洲嘗試駕駛小型飛機。他特別提到，過去不少計劃學員於畢業後加入航空業，認為計劃有助引導青年人加入航空業。

黃文傑表示，計劃今年新增貨運物流元素，讓學生可以學習更廣闊的航空業知識，未來亦會加入其他元素。計劃今年首次前往大灣區的內地城市，了解當地航空業發展。展望未來，計劃或會招收大灣區或內地學員。

▼▼▼ 計劃學員遠赴澳洲亦會順道體驗當地文化