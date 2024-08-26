直資聚賢｜學校是社會的縮影

文：香港直接資助學校議會列席委員、保良局陸慶濤小學黃志揚校長

小朋友最早可於兩歲入讀幼兒班，再三年幼稚園、六年小學、六年中學及四年大學，屈指一算，完成大學學位時，他們已在學校學習二十年了。在學期間，學生已漸成長為成年人，他們需要學習應有知識及技能、培養良好品格及正確價值觀，裝備自己以應付畢業後投身社會工作。



學生與RubberBand低音結他手李兆偉先生一同表演。（香港直接資助學校議會提供）

學校其中一個重要的功用，就是要讓學生接觸不同的「人」和「事」由課室開始，學生每年遇到的班主任、科任老師都有不同風格、強項、要求，亦認識到不同的同學，他們各有性格、能力、背景及經歷，學生每天都從與不同的人相處去累積經驗；再到參與興趣班及活動的導師、教練，更有學校從外界邀請的講座講者、不同典禮的主禮嘉賓，每位都可能是成功人士，他們的經歷都非常寶貴，這些都是難得的學習機會和見識。與人互動是重要的，在恆常課堂以外，學校還會積極安排學生參與校外活動、參觀、比賽及外地交流，期望所遇到的事情，比賽的成與敗，都能夠豐富及滿足到他們的成長需要。上述我所提及的，大多數不會在書本上學到，而是必須要透過與人交往及親身參與去學習和體驗的。

就以本校為例，在剛於過去的數月裡，我們舉行了校慶周年綜藝晚會，學生可在舞台上展現他們的才華，亦可欣賞隊友並一同表現團隊精神，在會場超過800位嘉賓的掌聲下，得到莫大的支持及鼓勵；一個月後學校又舉辦了多個外地交流團，其中一團是「西班牙足球交流團」，特別之處是學生除了能夠遠赴西班牙奧維多足球學校集訓學法外，更打破當地紀錄，參加了他們的地區足球比賽，成為當地歷年來首支參賽的外地球隊，與西班牙球員作足球較量，成為當地比賽的新寵兒，既可以學習不同文化，同時亦傳揚中國文化，機會難能可貴！學期末時，我們有幸邀請到香港警務處處長蕭澤頤先生PDSM，PMSM擔任畢業典禮主禮嘉賓，蕭處長分享他的成長經歷，更以「天生我才必有用」去勉勵畢業生，一番說話令畢業生畢生受用；現在學習平台及機會比以前更多元化，簡單一部平板電腦已讓我們掌握知識，所以學校更需要如時並進，讓學生可以在就學期間得到非一般的學習及成長體驗，與社會連繫，讓這個「社會的縮影」展示應有的價值，發揮其不能取代的作用，亦讓學生投身社會前已具備一定的適應社會能力！

作者：香港直接資助學校議會列席委員、保良局陸慶濤小學黃志揚校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

