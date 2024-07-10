陳守仁小學九成學生升中自行分配已獲派位　校長講解小一面試要求

直資及私立小學陸續開始招收2025年9月入學（25/26學年）的小一新生，被家長喻為「神校」的保良局陳守仁小學校長周智銘接受「01教育」訪問時表示，學校每年接獲逾6,000份申請，但學位有限只能錄取百多名學生，呼籲家長申請入學時要抱平常心。他同時透露，學校今年114名小六畢業生之中，有過百名學生於自行分配階段已獲派心儀中學，相信中學「愈嚟愈鍾意陳守仁嘅學生」。



談及面試貼士，周校長稱學校設兩輪學生面試，建議家長於面試當日宜想方法讓子女保持情緒穩定以助發揮，強調學校沒有目標要錄取特定個性的學生，着重學生整體多於分數。另外，學校於去年開始採用新收生程序效果理想，具體措施包括推遲學生面試日期、取消家長面試、為已錄取的新生和家長安排活動認識學校，預計日後會繼續沿用。



保良局陳守仁小學周智銘校長表示，學校提供大量機會讓學生表達自己，有助學生建立信心及敢於發表己見。（保良局陳守仁小學提供）

畢業生特質性格主動 學校從不主動塑造學生

陳守仁小學的小六學生有九成於升中自行分配階段已獲派學位，周智銘校長透露，曾與不少中學校長交流，「中學校長都會同我講，陳守仁嘅學生真係好自在嘅，面試嘅時候都好樂意去分享、講好多自己嘅想法，好有自己嘅想法」，「仲有就係好主動，好識表達」。

家長或認為學校有特別方法培養學生，不過周校長直言他們從不刻意要學生發展某種特質或性格，「如果我哋當初有呢個諗法嘅話，可能變成一個倒模，而我哋係唔想嘅」，所以學校要做的是為學生提供發展機會，現時學生擁有的都是「自然而然」的個人成長特質。

不過周校長亦解釋，學校各科老師會盡量提供機會予學生於課堂上發言，亦會讓學生有機會在不同場合與人溝通，例如於開放日擔任大使向來賓介紹學校，讓學生由初小起逐漸習慣面對他人，升讀高小後即使要到陌生地方面試也不會怯場。

陳守仁小學周智銘校長講解面試要求、分享準備貼士

單看九成學生於自行分配階段已獲派學位的數字，相信已經吸引不少家長為子女報讀，而周校長就為一眾家長提供報名小貼士。他指學校設兩輪學生面試，面試當日小朋友會見到很多陌生人，怯場或緊張實屬正常，「我都見過喊住答嘅，無問題嘅，照樣畀分」。不過他認為，小朋友開心才能在面試發揮，情緒愈穩定表現愈好，所以建議家長最重要是找方法讓小朋友於面試當日盡量保持輕鬆愉快的心情。

談及收生準則，周校長指「冇話特別想收邊一類型嘅學生，唔同類型都會有」，錄取與否視乎學生的面試表現，以及與其他小朋友的互動，「可能有啲個人特質展示畀我哋睇，例如呢個小朋友好禮讓，或者嗰個畀我見到少少領袖特質，或者嗰個雖然好似唔係好主動，但係佢一出聲就好有建設性，佢可能係觀察型嘅小朋友」。

面試設有兩輪，周校長指學校不會根據首輪面試的分數硬性畫線，以決定進入第二輪面試的名單，一來是同分的小朋友眾多，畫線並不實際，二來學校亦將學生值得欣賞的特質與分數一併考慮，使面試過程盡量人性化。

保良局陳守仁小學校長周智銘講解面試要求及收生程序。（羅國輝攝）

小一收生程序：十月中首輪面試、十二月初次輪面試

收生程序上亦有細節值得家長留意。周校長表示學校自去年起調整收生時間表，8月中報名期維持不變，但首輪面試將延至10月中，讓學校教師團隊及申請者先專心應付開學，而次輪面試則延後至12月初進行，讓小朋友在幼稚園多學一點東西再來面試。

他又提到，過去學校於完成兩輪學生面試後會與家長見面，分享小朋友可以進步的地方，但不時被誤以為是學校與家長的面試，但為免繼續誤會，學校去年起取消面見家長，改為獲錄取學生安排持續一個學期的校園活動，讓家長及學生提早認識學校及決定是否入讀，亦容許學校於有正選學生取消註冊時有更多時間錄取候補學生。

保良局陳守仁小學將於7月12日上載本年度的收生時間表及程序資料至學校網站，各位家長可以留意學校網站。