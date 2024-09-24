直資聚賢｜拆走孩子成長的玻璃天花板

文：基督教香港信義會宏信書院總校長林克忠博士

在香港成長和學習，孩子面對很多任務，要不是多做功課和補習應付測驗考試，就是要練百般武藝。但大量的研究顯示，在這樣拔苗助長的氣氛下很難讓子女充分展現潛能。就好像跳虱，是動物界的跳高能手，明明能跳過自己身高的400倍，但是把牠困在玻璃瓶子裏一星期，就算挪開上蓋，牠也再跳不出來。



基督教香港信義會宏信書院總校長林克忠博士。（香港直接資助學校議會提供）

教育的真締是在開放的環境中發掘學生亮點、建立自信、教導他們熱愛生命和持續學習，讓每一位學生都能在不斷嘗試中全面成長，充分地拓展自己的潛能。秉持着此教育理念，宏信書院在小學課程中設置了一系列的「跳出教室」活動；在中學則與多個大學學系和國際機構合作，例如中五生物科夥拍香港大學醫學院進行DNA研究，初中生和中文大學共同保育歷史遺址，高中生則到科大了解如何在商貿中運用AI，本校與全球超過60所學校進行互訪、網上交流和筆友計劃等等。一切都是為學生提供一個沒有圍牆的學習空間。

（香港直接資助學校議會提供）

這個夏天，我們更讓多名學生走出舒適區，盡展潛能。例如繼今年三月本校學生成功研發香港第一個中學生製作的人造衛星之後，學校於七月組織學生前往青海冷湖參加「全球青少年火箭挑戰賽」，不僅成為香港第一所設計、製作和發射固體火箭的學校，還在比賽中勇奪包括團體第二名的多個獎項；在中文大學主辦的「國際空間科學實驗與載荷大賽」中設計太空實驗，獲得團體第二和第三名。在「亞洲國際數學奧林比克公開賽總決賽」中獲得兩項錦標；在「斯程國際模擬聯合國比賽」同獲佳績，學生還將代表香港參加牛津大學與哈佛大學的國際模擬聯合國會議。而在剛剛落幕的「第十八屆亞太資優會議」中的青少年高峰論壇活動，宏信學生與來自十七個國家和地區的尖子一同研究和製作環保科技，並獲得最傑出匯報成果獎。我亦帶領學生到內蒙庫布齊沙漠植樹，以抵禦當地的沙漠化現象。

（香港直接資助學校議會提供）

宏信師生教學相長，除了在八月的「第十八屆亞太資優會議」和九月的「2024國際課堂學習研究論壇」中分別分享了三份和兩份的教研報告之外，還將在十二月的「學與教博覽2024」 主講兩場有關國際教育協作和校本航天課程的課程革新研討會。

執筆之際，一位舊生叩門造訪，他沒有亮麗的學業成績，兩年前卻憑自製藝術創作檔案自信地報考世界著名藝術學府 -- 倫敦藝術大學 (UAL)，並在DSE考試期間，比其他IB 和DSE順利入讀醫學院、法律學院和工程學院的同學更早獲正式取錄。過去幾年，見證本校不少畢業生，經歷12年一貫的校園成長和英才教育課程，盡展潛能，讓宏信書院成為培養香港人才的基地。