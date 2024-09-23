《香港01》媒體資訊素養領袖訓練　學生構思活動展覽校內推廣

為推廣媒體及資訊素養，《香港01》早前為聖傑靈女子中學舉辦媒體及資訊素養領袖訓練，由一眾領袖為同學設計宣傳展板、設計體驗遊戲，與其他同學分享媒體及資訊素養的應有態度和知識。訓練除向參與學生介紹何謂媒體素養外，導師亦分享「經驗學習法」和團隊建立的理論，並且加入各類型團體遊戲，啟發學生設計具教育義意的體驗活動。



媒體資訊素養領袖訓練包括設計活動的理論，協助學生為同學設計媒體資訊素養展板和活動。

領袖訓練首先以「破冰」遊戲打開序幕，同學們熱身後，便進入團隊建立的遊戲。導師其後與學生分享「經驗學習法」的四個重要概念，包括事實、感受、發現和未來，使學生明白如何將從經驗中獲得的知識和洞察應用於未來的學習和行動中。導師接着向學生介紹媒體及資訊素養的定義，指出「有資訊素養的人」是一個知道如何在資訊社會中實踐終生學習的人。

媒體資訊素養領袖訓練為參與學生安排破冰遊戲。

在訓練工作坊期間，學生需要按照學習內容，在導師的指導下構思全級的體驗活動，以及與媒體及資訊素養相關的展板內容。

媒體資訊素養領袖訓練為學生安排不同遊戲，啟發學生為同學設計活動。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747