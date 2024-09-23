《香港01》校園記者工作坊　學習新聞寫作技巧　實戰體驗記者工作

優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，《香港01》早前為聖傑靈女子中學舉辦中學校園記者工作坊，由前線編採人員向學生介紹新媒體的運作以及採訪技巧，並且進行實戰採訪撰寫新聞報道，同時亦有機會體驗電視主播報道新聞。



《香港01》早前為聖傑靈女子中學舉辦中學校園記者工作坊，介紹新媒體及記者工作。

校園記者工作坊共分三部份， 第一部份先向同學介紹新媒體及記者的工作，記者的特質及日常的工作和採訪流程。

為裝備學生進行社區採訪，講座中亦介紹不同新聞的種類，並以社區新聞為題材，向同學講解社區新聞的採訪要求。學生其後分組構思社區採訪的題目、採訪對象及內容，然後在導師的指導下作出修正。

《香港01》早前為聖傑靈女子中學舉辦中學校園記者工作坊，介紹新媒體及記者工作。

學生完成社區外出採訪後，於工作坊第二部份匯報採訪的內容及經歷，繼而在導師指導下，把採訪內容整理並撰寫稿件。完成撰稿後，由導師示範修改稿件，並安排學生互評和分享改稿經驗，從中學習新聞寫作技巧。

《香港01》早前為聖傑靈女子中學舉辦中學校園記者工作坊，介紹新媒體及記者工作。

枚園記者工作坊第三部份是主播體驗，學生了解電視報道的特點後和擔任主播的注意事項後，即進行讀稿練習。其後更需要摸擬實際新聞主播工作，分組編排電視新聞報道所需材料和新聞稿，並需在鏡頭前報道新聞。

同學透過練習讀稿，體驗如何做好一名主播。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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