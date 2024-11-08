校長筆記｜學生的蛻變：從挑戰到自信的旅程

文︰嶺南中學鍾慧晶校長

作為校長，我有幸見證了許多學生的成長故事，其中一位學生張奕楠同學的經歷令我印象深刻。張同學從小被診斷為注意力不足/過度活躍症（ADHD），在小學時期常常被視為問題學生，行為不當，破壞班級秩序，導致他的人際關係和學習不如人意。然而，當他進入嶺南中學後，一切開始改變。他渴望與他人建立良好的關係，但由於缺乏社交技巧和同理心，這對他來說並不容易。他曾因不當言行而傷害同學，心中充滿挫敗感。幸運的是，學校的老師們從沒有放棄他，反而給予了他鼓勵和支持，幫助他發現到自己的潛力，並引導他找到適合自己的學習方式。這是他第一次感受到來自老師的認可，並因此開始熱愛校園生活。



學校提供的漸進及層遞式課程，讓學生張奕楠能夠在適合自己的步調下學習，減少了挫折感。（嶺南中學鍾慧晶校長提供）

學校提供的漸進及層遞式課程，讓他能夠在適合自己的步調下學習，減少了挫折感。老師們的生動教學讓他發現課程內容比想像的更有趣。學校也為不同學習需求的學生提供課後支援如補底班，這些都幫助他逐步克服學習上的困難，並開始享受學習的過程，成績也穩步提升。在中二時期，他偶然發現了自己對心理學的興趣，並決心將來要修讀這一科目。

然而，2019年的社會事件及隨後的疫情將他推入了一種焦慮的境地。家庭的經濟困難使他的家庭不得不面臨賣樓搬家，他選擇與祖父母同住，並希望從藝術家的爺爺那裡學習更多人生智慧。在這段時間，他開始反思人生，深入思考生活中的各種問題，並立志貢獻社會。在這段日子裡，在老師的鼓勵下，他參加了各種活動，例如開放日的beatbox 表演和英文學會的青年創業活動。其中最令他印象深刻的是參加香港中學朋輩調解比賽，這讓他學會了從他人的角度思考，增強了同理心。同時，學校的生命教育課程幫助他探討人生議題，讓他看到了生活的美好。這些經歷不僅豐富了他的校園生活，也增強了他的自信心，讓他在校園裡不感到孤單。

學校的生命教育課程幫助學生張奕楠探討人生議題，讓他看到了生活的美好。這些經歷不僅豐富了他的校園生活，也增強了他的自信心。（嶺南中學鍾慧晶校長提供）

隨著疫情的緩和，他重新回到學校，但隨之而來的高中課程難度卻急劇上升。由於疫情讓他與同齡同學缺乏互動，加上受到班內的謠言及人際關係的困擾，讓他面臨不少挫折。縱使如此，他與其他同學的相處卻十分融洽，甚至受到學弟妹的喜愛。在校長和老師們持續的支持和鼓勵下，他感受到溫暖與支持。同時，他重拾了自律的生活習慣，每天清晨四點半起床健身、冥想、閱讀，這讓他在各方面都取得了顯著的進步。

學校提供的漸進及層遞式課程，讓學生張奕楠能夠在適合自己的步調下學習，減少了挫折感。（嶺南中學鍾慧晶校長提供）

在中五和中六的暑假，他每天去圖書館閱讀，度過了非常充實的時光。最讓他感動的是，他成為了英文學會的會長和畢業生代表，並在校內才藝表演中獲得了冠軍，這是他曾經無法想像的成就。

在中學文憑考試期間，透過規律的生活習慣，他成功抵抗了ADHD的影響，最終考入大學，修讀他渴望已久的心理學科。大學生活的忙碌對他來說是一種挑戰，但他感到幸運，能延續在中學時期學到的朋輩調解精神，並在香港中學朋輩調解比賽舊生會中當選會長，期望能為社會做出貢獻。

學校的老師們從沒有放棄學生張奕楠，反而給予了他鼓勵和支持，幫助他發現到自己的潛力，並引導他找到適合自己的學習方式。（嶺南中學鍾慧晶校長提供）

這是一個被視為問題學生的孩子，蛻變為一名充滿自信、勇於追求夢想年輕人的故事。在這位學生的成長故事中，我們看到了教育工作者的關鍵角色和持續支持的重要性。透過靈活的課程設計、情感上的鼓勵和個性化的學習計劃的推動，教師們不僅幫助他克服了學習困難，還激發了他的潛力和自信心。這提醒我們，無論面對多大的挑戰，持續的關懷和正面的引導都能改變學生的未來。作為教育者，我們應該始終相信並支持每位學生，幫助他們發現自己的價值，勇敢追求夢想。

嶺南中學鍾慧晶校長。（作者提供）

作者簡介：



嶺南中學 鍾慧晶校長



香港大學文學士、香港中文大學學位教師教育文憑，香港浸會大學教育碩士。她相信，教育是生命影響生命的使命，每一個學生都可教可愛，只要教得其法，給予適切的土壤，讓他們發展潛能，他們定能可以找到發光發熱的舞台。

