《香港01》國民教育講座　象棋大師周世傑分享奮鬥史勉勵同學自強

時下年青人大多沉迷電子遊戲，對傳統對弈棋類不甚了解，《香港01》早前邀請了象棋國際大師周世傑，到基督教香港信義會元朗信義中學為學生舉辦國民教育講座，除介紹中國象棋歷史，更引用自身經歷勉勵同學，引導如何一步步發奮自強，達成目標。



周世傑分別於2007及2013年兩次奪得香港象棋個人賽甲組冠軍，亦曾代表香港參與國際性棋藝大賽，獲得亞洲象棋大師及象棋國際大師等稱號；2020年當選香港十大傑出青年，2021年創辦周世傑棋院。

從迷途青年到象棋大師

講座於本月4日舉行，周先講中國象棋的起源，再談及象棋對其個人成長的影響。周世傑於童年時因遭家暴曾入住兒童安置所，中三輟學後卻誤入歧途，經歷了長達8年的迷失期，至23歲時終立志改變，重拾書本報讀香港公開大學，至2005年踏入棋壇，並多次代表香港參與國際性象棋比賽。

周世傑於席間又分享了自己20年教學生涯，成立了棋院教出很多港隊學生代表，到世界各地參加國際性比賽、今年更擔任共創明Teen星級導師、以及到各間懲教所義教在囚人士的經歷，鼓勵學生必須為人生定立目標。

周世傑於席間又分享了自己20年教學生涯，成立了棋院教出很多港隊學生代表，到世界各地參加國際性比賽。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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