《香港01》國民教育講座　九龍婦女聯會梁思韻談灣區升學就業機遇

政府鼓勵香港青少年北上發展，包括到大灣區升學和就業。《香港01》早前舉辦國民教育講座，邀得九龍婦女聯會榮譽顧問、觀塘區議員梁思韻到路德會聖馬太學校（秀茂坪），與教師分享青少年在大灣區的發展機遇。



梁思韻是生歷奇教育創辦人以及兒童地方志的作者，並身兼多項公職，包括教育局課程發展議會價值觀教育常務委員會委員。

梁思韻與教師分享青少年在大灣區的發展機遇。 （陳葦慈攝）

梁思韻首先指出大灣區擁有全球獨一無二完整産業鏈和融合的價值鏈，廣東省9個城市充滿發展機遇，例如深圳就是全球科技産業創新中心、具全球影響力的海洋中心城市；中山則是大灣區世界級先進製造業基地和區域性綜合交通樞紐等。 預計至2035年，一個宜居宜業宜游的國際一流灣區將會全面建成。

梁提到香港學生可考慮到內地就讀大學及中學，詳細解說就讀中學的升學程序以及將來報讀大學的要求，同時指出到內地城市升學的好處，包括可以優惠門檻入讀高水平學府、廣闊的學科選擇、相宜的學費及生活費、政策支援及文化地理接近，以及拓闊眼界的同時又可維持香港聯繫。

梁思韻詳細解說香港學生到內地就讀大學及中學的程序與要求。（陳葦慈攝）

最後，梁思韻提到本港青年到大灣區的就業機遇，指出大區灣9市對人才求賢若渴，當中亦有對專業人才提供專門的計劃或優惠，鼓勵教師向學生解說更多。

《香港01》早前舉辦國民教育講座，邀得九龍婦女聯會榮譽顧問、觀塘區議員梁思韻到路德會聖馬太學校（秀茂坪），與教師分享青少年在大灣區的發展機遇。 （陳葦慈攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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