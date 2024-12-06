校長筆記｜家校同心，讓內地來港生發光—細說「家珍」

文：基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長

「天下一家，共同勉勵成長」「筷子文化—家校同心扶持子女」

內地來港生遠道來港學習，既有盼望，也有困阻。然而憑著一如獅子山下精神的堅毅意志，他們能成就非凡的夢想。芸芸信義人當中，來自浙江的鄭家珍同學在元朗信義家校同心的愛惜下，正不斷成長發光。就讓我與讀者們，細說「家珍」。



孟母三遷，追尋理想學校

浙江向以「敢為人先」為文化內核，家珍一家來自浙江溫州，想也有此傳承。家珍由溫州轉至深圳，再由深圳來港，在中三插班入讀元朗信義，巧如古時孟母三遷。三遷因由，只為父母為這溫州小姑娘追尋更理想的教育。香港教育有其獨有優勢：既重普通話也重英語教學、既重國民素養也重國際視野，既重學業成績更重多元成長。她們深深被入學簡介會中所提的「正心修身」及「優越有愛」信念所感動，即使跨境求學也不怕艱辛。正正是她們對學校教育的期許與認同，讓一家全心信任學校，家校宛如一雙「同一長度，同一力度」的筷子，支持家珍成長。

以成為有國民底氣的國際人才為傲

家珍甫入信義，即獲邀加入校內國際文化交流委員會的Global Project（環球專研），利用人工智能，打破中港日語言界限，與三地學生交流。「看到科技可協助國際共融，感到不可思議！能藉此互相欣賞各國獨特之美，建立連繫，讓我也能放眼世界。」 除Global Project外，家珍也樂於與交換生—Amara（西班牙）、Fernando Barrera（委內瑞拉）及Luis Moreno（意大利）交流分享，更輸出傳統文化與價值，也享受學習Chatgpt及Digital Twins在提升學生領袖宣傳的奇妙成果。不過，更令家珍感動的，是學校發展國際化的同時，也堅持我國文化的底氣。每年中華文化周、國旗下的講話，甚至社會服務等，都讓她更深明仁愛、堅毅與孝親的重要性。例如她透過社會服務，深明老友記真正需要的不是物質，而是真心的陪伴；在充滿愛與關懷的家庭中成長，與家人互相分享與分擔，也成為她堅毅前行的最強後盾。這些傳統價值，成為未來國際社會中發展的家珍而言，是不或缺的。「一個人假若無根，即使通曉世界，又如何？」

家校之愛，成就南極之旅

家珍的求學之路並非一帆風順。當學校提名她參加由伙伴教育基金會舉辦的「冰天雪地夢想家—南極遊學交流團」甄選活動時，家珍知道全港競爭相當激烈，最初抱著學習的心態，沒想過最終會入選。雖然基金會已資助一半以上的費用，但仍要付出8萬元，對家珍一家是不少的負擔。「我很想感受別人未必感受到的世界，但不想家人有額外負擔，曾想過放棄這爭取回來的機會。」在南極三人行的成員—吳摯穎與蔡倩昕的鼓勵下，家珍向鄧智荔副校長坦言當中的顧慮。鄧副校長親自與家珍父母分析南極一行的可貴，感動了家珍父母。家珍父母的支持也感動了學校與校友。學校提供免息分期的同時，校友陳榮濂先生也捐助4萬元以圓家珍之夢。對家珍而言，掙扎過程中同學、師長、家人及校友的愛護，是最難能可貴的。「將來長大後，如果我有能力，也要效法他們成為他人的希望。」

成長性思維，以經歷爆發成長

近年社會各界十分重視青少年的精神健康。我在推動樂學的同時，也在開學禮上與學生分享Growth Mindset （成長性思維）的重要。對家珍來說，她從一個內向的小姑娘變成了一個自信、勇敢的少女；多年來堅毅迎難，正是這份成長性思維的印證。「它不斷提醒我不要將錯誤和失敗看得太重，從而否定自己。錯誤就是一個機會，這樣想，人生才可發光。」家珍媽媽目睹女兒的挫折，也感心痛，但信任學校會好好照顧，自己盡力關心女兒已足夠。家珍亦坦言每次經歷都不容易，但師長都十分體諒，回應快速，令她倍感溫暖；所以每次難關過後，她的成長就像「爆發」般有更大的進步。

以愛心信心，讓一代更勝一代

家珍的故事，也許是平凡的，因為她遇到其他內地來港生一樣的困難；但同時也是不平凡的，因為她在愛心、信心及同心下，在成長中閃亮。作為教育工作者，我們要有天下一家的勇氣、胸襟與視野，真正尊重學生的差異，感染同事以生命影響生命，與家長同心而行，讓子女發出最大的光芒；如此，一代必更勝一代。

基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長。（尹浩然校長提供）

作者簡介：

基督教香港信義會元朗信義中學 尹浩然校長



香港大學文學士、香港中文大學學位教師教育文憑，香港大學哲學碩士。堅信教育是一門「本於過去，盡在當下，開創未來」的崇高志業，以「優越有愛，關懷求義」為個人發展理念以「成為國際化的津貼中學，培養學生成為有國民底氣的國際人才」為學校發展目標；與學校團隊一起為年青一代作鹽作光，讓一代更勝一代。

