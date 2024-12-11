《香港01》x HKtag辦新媒體信息流講座　籲學生要分辨資訊的真偽

新媒體的興起，其發展與舊有傳媒發展大有不同，《香港01》早前聯同香港科技創新促進組（HKtag）到香港真光書院主持講座，由恒生大學高級講師陳健榮（Kenneth）為學生講解新媒體信息流與社會價值觀，以及如何培養批判思維，和資訊識讀的重要性。



Kenneth是恒大供應鏈及資訊管理學系高級講師，他先由新媒體的興起與發展講起，又對比舊有傳媒的分別，再逐一羅列新媒體為社會帶來的影響，如當中的互動性能更快速影響社會的價值觀，繼而解釋新媒體如何利用演算法，達至為用戶傳播信息流的目的，又提到個性化推薦所帶來的效能。

Kenneth指出新媒體是複雜的資訊世界，提醒同學必須抱有一定懷疑，並且建立自己的資訊及知識體系，將分辦資訊真偽養成一個習慣，身處資訊爆炸的年代，要留意資訊來源及細節，最重要是了解新聞最根本的意義，是揭露不同的社會問題。

《香港01》早前到香港真光書院舉行講座。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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