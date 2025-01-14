《香港01》巡迴展覽及活動　天主教鳴遠中學學生認識傳統中華文化

《香港01》推出中華文化學人計劃，舉辦各類型參觀、講座等活動，協助學校推廣中華文化，加深學生對國家豐富文化認識。當中「中華文化巡迴展覽及攤位遊戲」已於11月29日在天主教鳴遠中學順利舉行，展覽由本地篆刻家屈文灝先生策劃，透過不同篆刻系列展示百家姓、璇璣圖、孔子七十二第子、印章紙雕和中國核心價值等，配合不同互動元素、攤位遊戲等，讓該校過百名學生認識傳統中華文化。



活動當日「01教育」在學校禮堂及課室展出不同系列的篆刻印章，主題包括《水滸傳》「聚義堂」、中醫館、篆刻名家及歷史及印章紙雕等。現場同時設有10個攤位遊戲，讓學生除了欣賞展品外，亦有動手做的機會，而完成每個攤位玩遊戲可儲印章，換取精美禮物。

寓遊戲中學習 了解中國曆法廿四節氣、四大名著《水滸傳》

在「一日之計」攤位，學生透過卡牌遊戲，認識四季、廿四節氣、七十二候等中國古代曆法，讓學生透過輕鬆有趣的活動中進行學習，從中認識傳統曆法。

天主教鳴遠中學學生透過遊戲，認識中國古代曆法組成，包括四季、十二次（類似十二星座）、廿四節氣及七十二候。（周令知攝）

在「聚義堂」攤位，學生將有機會接觸中國四大文學名著之一的《水滸傳》，認識梁山泊108名好漢的其中9人的故事，然後參加遊戲回答相關問題，從中加深對中國文學認識。

認識中醫源遠流長 透過中藥材學陰陽五行

在「中醫館」攤位遊戲，同學們需要將藥材的篆書與標楷體配對，配對成功後需要在裝有藥材的盒子中找到自己藥方上所寫的藥材，成功整理一個藥方即可獲得印章一枚。學生在過程中除了學習有關中藥材的名稱外，也對藥名的篆書有所認識，亦明白到中國傳統醫學源遠流長，博大精深，早在周代就已經出現中醫館，讓同學對中醫學的「陰陽」、「五行」有所認識。

學生參加中醫館攤位遊戲，了解中國傳統醫學源遠流長，博大精深。（周令知攝）

孔子是儒家始創人，門下有72名通曉六藝弟子，在「七二門．圖」攤位，學生認識孔子其中3位最廣為人熟悉弟子：子路、顏回、子貢。學生要將弟子圖像併砌完整，並閱讀拼圖上小故事。學生透過小故事中儒家賢哲的言談，能對孔學之道加深認識。

學《璇璣圖》回文詩 體驗登峰造極文字遊戲

在「神璣炒篆」攤位，能讓學生認識《璇璣圖》回文詩。《璇璣圖》是前秦秦州刺史賽滔之妻蘇薰所作的迴文文體，詩文無論正讀、反讀、縱橫反覆都可以是一篇詩章，堪稱文字遊戲登峰造極之作。學生需把出自《璇璣圖》的三句詩句碎片，分別重組完成，並回答活動助理的小問題即可獲得印章一枚。

學生需把出自《璇璣圖》的三句詩句碎片，分別重組完成。（周令知攝）

動手玩泥膠篆刻 播下藝術創作種子

在「篆刻名家及歷史」，學生將能認識我國不同篆刻流派、風格及所在地區；在篆刻工作坊更能以雪條棍模擬雕刻刀，在泥膠上創作自己的篆刻作品，帶回家紀念，播下藝術創作的種子。

天主教鳴遠中學學生，以雪條棍模擬雕刻刀，在泥膠上創作自己的篆刻作品，帶回家紀念。（周令知攝）

另外，是次「中華文化巡迴展覽及攤位遊戲」，亦包含介紹中國其中一個省份貴州的風土民情介紹，讓學生對地大脈博的祖國有更深入了解。

《香港01》推出的中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。

《香港01》具備支援數十間本地中學及小學舉辦中華文化相關活動經驗，包括內地交流團、本地參觀、到校講座和工作坊等，同時可為學校提供媒體報道支援，與社會各界分享學校推動中華文化的動向。

如有興趣了解更多詳情，可電郵至education@hk01.com或 WhatsApp（35828747）與黃先生聯絡。

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