校園天地｜英華書院2024畢業禮　港鐵主席歐陽伯權任主禮嘉賓

英華書院二零二四年畢業典禮於十二月六日下午五時半在該校鈕寶璐禮堂舉行，典禮由王家輝牧師帶領會眾祈禱開始，接着由校監陳應城教授致歡迎辭，並由英華書院校友兼香港鐵路有限公司非執行主席歐陽伯權博士（金紫荊星章，太平紳士）擔任主禮嘉賓。



英華書院校長陳狄安先生（榮譽勳章）報告校務時指出，本屆畢業生在學術及課外活動中表現卓越。二零二四年香港中學文憑試成績優異，超過九成畢業生獲本地或海外大學取錄，其中接近六成入讀香港大學、香港中文大學及香港科技大學。此外，亦有學生升讀牛津大學及倫敦帝國學院等世界知名學府。畢業生在多個學科的表現均遠高於全港考生平均比率。

陳校長亦指出，各級學生於課外及校際比賽中屢獲殊榮，包括在校際音樂節、數學及科學比賽、學界運動比賽、辯論比賽以至多項STEAM比賽中奪得佳績，最後陳校長期盼一眾畢業生以英華為家，前程似錦，英才得展。

校務報告後由校友歐陽伯權博士致辭，並由歐陽伯權夫人授憑頒獎。歐陽博士曉諭畢業生當永不止步，從困境中持續學習，勇於嘗試，尊重及聆聽多方意見，方能成為成熟的決策者。他同時寄語一衆英華仔在未來貢獻社會，謙虛慎行，時常感激父母師長。

校監陳應城教授向主禮嘉賓致送紀念品，畢業生代表致辭後，會眾齊唱校歌，畢業典禮最後在王家輝牧師的祝福聲中禮成。

關於英華書院： 英華書院於1818年由倫敦傳道會馬禮遜牧師與米憐牧師創立，也是香港現存歷史最悠久之學校，並以溝通中西文化、培育華人傳道人才，以及廣傳福音為學校的宗旨。這核心價值一直傳承至今，英華書院致力培養謙遜有禮、多才能幹的年青一代，秉承「篤信善行」的校訓，以積極正面和關愛守望的態度，推己及人，回饋社會。

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