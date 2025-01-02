元朗天主教中學「媽媽型校長」以愛育才：成就並非以學生成績衡量

元朗天主教中學校長黃見儀雖然是訓導主任出身，但她從沒有以上尊下卑方式與學生相處。她喜歡走入人群，樂意與學生溝通、聆聽、支持及解憂，被學生形容為老是常出現，稱她為「零距離校長」。黃校長卻自稱是「媽媽型校長」，講道理是她最厲害武器，面對躁底及閙情緒的學生，她會語重心長地說：「我對你好，難道也有錯嗎？」總讓學生無言以對，乖乖受教。



校長的成就非來自學生摘星數目

當上元朗天主教中學校長第8個年頭，黃校長說感到非常自豪。令她自豪的，不僅是一名元天學生在2021年DSE考獲4科5**創校以來佳績；還包括幫助學生不同程度的學生認清志向，規劃人生目標，並培養出良好品格的學生。

「校長的成就不應以學生的摘星數量來衡量」，讓學生清楚將來目標及志向是黃校長的教育理念，而學校會盡可能為不同程度和需要的學生提供支援，發揮所長。

元朗天主教中學校長黃見儀自稱是「媽媽型校長」，講道理是她最厲害武器。 （周令知攝）

助學生向目標啟航 暴風少年終變科大生

黃校長憶述，數年前曾收取一位中三插班生，該學生毫無人生目標，甚至吹噓自己是壞事做盡的暴風少年，圖獲關注。校內老師團隊並沒有「避之則吉」，相反費煞思量如何去幫助學生。

黃校長認為，學生往往因缺乏人生目標而迷失方向，後來學校留意到該學生對電腦科展現出興趣與潛質，於是決定加強在這方面的支援。黃校長指，IT老師對該學生很看顧，讓他有受重視感覺，使他重拾自信及認同。

「學生在中六時同我講，話『校長，我目標好明確，一定要入三大（香港大學、中文大學及科技大學）讀IT，其他大學我都唔要。』」學生過往學業基礎稍遜，雖然後期發奮，在DSE考獲3322成績，校長原想用學校直接取錄計劃推薦，但學生堅持以入三大為目標而婉拒。

結果學生報讀了職業訓練局（VTC）的資訊及通訊技術高級文憑課程，並發奮每年考獲亮麗成績爭取銜接入讀三大，甚至主動報考IELTS增加機會。黃校長對此十分支持，並盡力協助這位前學生達成目標，包括校內英文科老師替學生惡補英語補底。

學生最終考獲IELTS 6分，並以非聯招申請途徑，在今年成功入讀科大計算機科學系。昔日的暴風少年變身科大學生後，亦不時回校贈送小禮物與校長及老師表謝意。

獲派元天由抗拒到推崇 SEN學生用飛鏢擲出自信

她憶述數年前，一名中一學生在開學時向她哭訴，稱對獲派廿多志願來元天感到氣餒，對自己及學校失去信心。校長安慰稱，學校雖被評級為Band 3，但不代表甚麼，建議應先了解及感受學校文化，及永遠不要輕視自己，「努力讀書考取好成績，發掘潛能，為自己爭取更多機會」。

元朗天主教中學是本港首間引入飛鏢運動的中學，旨在訓練學生的專注力及身體協調能力。（元朗天主教中學提供）

女學生有特殊教育需要（SEN），但在體育方面卻展現了潛能。她不單是田徑隊成員，更在校長發掘下加入飛鏢校隊，成為隊內首名女隊員。在運動訓練及比賽過程中，學生學懂堅毅不放棄精神，及後多次在香港飛鏢比賽中獲得佳績。

透過飛鏢運動，女學生擲出了自信及對學校產生歸屬感。黃校長表示，學生由當初的抗拒及疑惑，變成對學校推崇備至。在中六畢業茶聚時，女學生除了訂下目標要成為專業飛鏢運動員外，她更向黃校長表示希望能永遠做一個善良的人，「學生一番話令我好感動，作為教育工作者，培養學生良好品德好重要」。

元朗天主教中學每年都會為中六畢業生舉行茶聚，大家暢所欲言地表達人生目標及志向。（元朗天主教中學提供）

媽媽型校長 鬥智鬥力鬥長氣

這位「媽媽型校長」，具備母親無微不至的關懷，應對不同性格的學生亦自有良方。面對「躁底」或閙情緒的學生，黃校長一句「我對你好，難道也有錯嗎？」總讓學生無言以對，乖乖受教。

應對喜歡「反駁」的學生，黃校長就與學生鬥智鬥力。她憶述，曾有一位初中學生向她表示，家裡有3幢丁屋收租，即使讀書不成每月靠收租也活得很好。「我跟他說，收租要清楚合約內容，香港條約往往以英語文為準，你更加好好學英文，才不會受騙，學生當刻覺得很有道理。」

元朗天主教中學校長黃見儀表示，希望透過與學生溝通，打開每一個學生的心扉。 （周令知攝）

對於內向型學生，黃校長會與學生鬥長氣。例如她經常站在校門口，無限次主動跟迴避目光的學生講早晨，「嗱，下次到你同我講早晨喇」。她說學生即使如何不情願，也迫著會點點頭回應，相信學生終有一日會大開金口。

以愛育才 培養學生多元興趣

元朗天主教中學是一間充滿活力的學校，近年學生引入很多新興運動，例如是飛鏢、飛盤、K POP、躲避盤、泰拳和卡巴迪等，培養學生的多元興趣。

校內又設有一條飼養了蜥蜴、角蛙、倉鼠、鸚鵡、巨龜等的「方濟動物廊」，由學生擔任生物保育隊負責照顧，學校配以生命教育課程配合。

黃校長稱大部份學生來自基層家庭，資源未必充足，希望透過引入新興運動及投放資源在不同領域，讓學生開眼界，「學生有甚麼想學、想玩，我只要覺得合適的，都會盡量滿足。」

老是常出現 學生稱為零距離校長

學生勇於向校長表達意見，歸功於黃校長親民作風，曾被學生笑指是零距離校長。元朗天主教中學中五學生鍾欣澄說，不論在午飯、小息、課餘活動，甚至是上課時，不時會見到黃校長身影，與學生互動聊天。

元朗天主教中一學生章萬里（左一）表示，最近他曾跌倒擦損膝蓋，但一直未有處理好傷口，結果被黃校長（左二）發現，親自替他清洗傷口，令他感到校長「好溫柔」。

「校長見我們搞活動，會過來同我哋傾計，感覺佢好認同我哋，好樂意了解年輕人喜好及想法。」

學生會會長中五學生陳嘉豐表示，數年前曾在英文課時偷偷做其他科目功課，但被黃校長巡班時發現。他指校長不單沒有責罰他，反而是語重心長地鼓勵他要用功學好英文，陳同學感到校長對每位學生都很溫暖，於是決意加入學生會，希望為同學服務。

學校在2024年11月舉行多元學習周，中一級同學在學校進行3日2夜「中一新人王」活動。黃校長全程投入參與，陪伴學生一起在操場紮營度宿，更當起伙頭智多星，與學生一起下廚樂、進行歷奇活動，讓他們認識學校、認識校長，增加歸屬感。