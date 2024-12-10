校園天地｜千人齊倡好精神　各界聚首創世界紀錄

⻘少年是未來社會的主人翁，他們的幸福感正正是我們未來幸福的所在。芸芸幸福感範疇之中，精神健康尤為重要，亦是近年社會各界關注所在。為了凝聚更大的社會力量以更廣泛的層面支持⻘少年，亦響應特首在《施政報告》中提出的加強支持⻘少年身心健康精神素養的號召，以及教育局的「4Rs精神健康約章」（Rest，Relaxation，Relationship，Resilience），基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校⻑、BL Beauty創辦人吳雅婷女士及X Social Group創辦人兼首席行政官林漢源先生發起了「千人齊倡好精神」活動，以生命影響生命，邀請超過一千名元朗區的家⻑與學生齊集校園製作減壓香水。吳雅婷女士無私捐贈有關香水物資，「希望幫助年輕人克服生活中的各種困難和挑戰。在教授年輕人如何製作減壓香水後，他們能夠將這份知識傳授給身邊的朋友，真正實現『以生命影響生命』的標。」為隆重其事，大會以此甚具社會意義的活動慶祝國慶75周年，更向世界紀錄協會申請，見證這項世界紀錄的誕生。（內容由基督教香港信義會元朗信義中學提供）



一眾主禮嘉賓為「千人齊倡好精神活動」進行啟動儀式。（圖片由基督教香港信義會元朗信義中學提供）

是次活動迅速獲得教育界、政界、社福界及商界等不同界別的支持與肯定，聚首一堂鼓勵⻘少年。當中包括教育局家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展先生、基督教香港信義會教育部部⻑劉偉海先生、基督教香港信義會女士、屯門區區議員麥美儀女士、大灣區扶輪社社⻑李彥儀女士、寶馬山扶輪社社⻑張泳姿女士、香港北部都會優秀⻘少年聯會會⻑林以律先生、香港中華廠商聯合會會⻑盧金榮博士BBS，JP、香港品牌總商會會⻑黃毅超先生、香港品牌總商會創會會⻑趙振國先生、國際美業評審總會會⻑朱雯迪女士、勵進國際培訓學院行政總栽倪惠畧女士、香港品牌總商會前會⻑陳彩雲女士及荃灣工商聯署理主席潘鵬雛先士。除此之外，《紫荊雜誌》、CityLab幸福實驗室、人工智能學會、StarClubEducation、香港台山社團總會、何文田獅子會及荃灣工商聯也成為支持機構。陣容鼎盛，只為齊倡好精神，為⻘少年精神健康注入最大動力。

BL Beauty創辦人吳雅婷：「希望教授年輕人如何製作減壓香水後，他們能夠將這份知識傳授給身邊的朋友，真正實現「以生命影響生命」。」（圖片由基督教香港信義會元朗信義中學提供）

主禮嘉賓致辭時，盡顯他們對⻘少年的支持以及對「好精神」的重視。立法會議員陳家珮女士MH，JP在活動開場即表示她與立法會眾議員均十分重視⻘少年的精神健康，每日開心快樂是十分重要的。家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展先生亦指出「4Rs精神健康約章」中「人際關係」(Relationship)尤為重要，勉勵家⻑以身作則，與學校作共贏。香港中華廠商聯合會會⻑盧金榮博士BBS，JP則為⻘少年打氣，並指出社會各界均是⻘少年最大的後盾、香港品牌總商會會⻑黃毅超先生則鼓勵⻘少年發揮創意，香港仍然是機會與支持處處。致辭過後，由尹浩然校⻑與吳雅婷女士帶領一眾主禮嘉賓以及1100多名區內家⻑與學生，同心同行，逐步製作減壓香水，並同喊「香水噴一噴，大家好精神」口號。世界紀錄協會認證官吳華江先生見證整個過程，並正式宣布創造了千人製作減壓香水這世界紀錄。

千人製作減壓香水活動完結，共同慶賀創造世界紀錄，並祝願支持⻘少年精神健康。（圖片由基督教香港信義會元朗信義中學提供）

攝製隊訪問了部分參與其中的家庭。光明英來學校小六級學生陸紀信開心地分享：「整件事好有意義，香水令⻘少年心情放鬆，有壓力時拿起或想起這香水，心情會更好。」紀信媽媽回應：「活動中強調的精神健康，是十分有意義。中學階段必有不同成⻑的壓力，有時夜瞓、有時遇到挫折，但有良好又健康的精神就可更易解決逆境。」此外，元朗信義中學中四級學生謝釨滺表示：「千人香水製作時間不過幾分鐘，但我深深感受到4Rs中Relationship的重要性，與媽媽一製作，我更了解媽媽對香水的感受及對我的支持。」釨滺媽媽坦言「作為父母，十分關注子女的幸福感。今次千人製作香水，有社會各界、政府、社福、商界、教育界不同機構合作，象徵了對⻘少年更完整的支持網絡，力量更大。短短活動中，⻘少年體會到絕不是孤身面對未來挑戰，因為有好大、好重要的安全網在背後，這個意識對⻘少年的自信心與抗逆力十分重要。」

是次創造世界紀錄的創舉，深意不在世界紀錄本身，需在於官⺠同心，不同界別的人士聚首俯首甘為孺子牛，為⻘少年張開最大的保護網，為香港的未來寫下了標誌性的篇章。只要各界凝聚，以愛心耐性包容年⻘人，激勵著他們勇敢追求夢想他們一定會成為蚌中明珠，為香港的未來發光。

（內容由基督教香港信義會元朗信義中學提供）

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