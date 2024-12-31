天主教慈幼會伍少梅學生　代表香港遠赴法國出席OECD未來教育峰會

天主教慈幼會伍少梅中學早前組成4名學生的代表團，於2024年11月期間代表香港出席於法國巴黎舉辦的經濟合作與發展組織（OECD）「未來教育及技能2030峰會」，在峰會上向來自全球超過20個國家或地區的青年介紹學校教育理念、分享他們對未來教育的願景、並就此進行主題交流。



代表團成員之一、就讀中五的母晨奕帆表示峰會有超過500人出席，當下難免感到緊張，但能夠代表香港深感光榮。他與各地學生交流後發現香港教育資源已經較為豐富，又考慮於未來成為老師為教育出一分力。



天主教慈幼會伍少梅中學的代表團包括（左起）余梓鏗、母晨奕帆、譚文希、葉宏斌，由英文科主任甄嘉俊為帶隊老師帶領。（彭彥怡攝）

代表團學生各有長處 校長助基層學生出國四出尋贊助

代表團包括中五學生余梓鏗，中四學生母晨奕帆、譚文希及葉宏斌。該校英文科主任甄嘉俊指出，伍少梅中學於2023年6月收到邀請出席峰會，據悉是香港獲邀學校之一，學校為了參加峰會需要先就「學生福祉」議題撰寫建議書，並提供學校近年的教育方針及教學內容引證，經遴選後伍少梅中學最終成為香港代表。

確認學校將會代表香港後，學校就着手挑選學生組成代表團。甄老師直指組成代表團的4名學生各有「特異功能」，例如余同學具有美術天份，中一入學時內斂害羞，時至今日已夠膽上台表演跳舞；母同學為現任學生會會長，剛升中時自謔是「廢物」，英文只懂單字，如今已是學校活躍份子，更可以用流利英語演講；葉同學是足球隊隊長，為人自信又有領導才能；譚同學則是製片高手，擁有一把磁性聲音，更被校長冠以「播音王子」的稱號。

不過籌備過程期間亦曾發生一段小插曲，甄老師指學校資源不算充裕，學生大多來自基層，前往巴黎的機票、住宿及旅費不菲，考慮到學生家庭的經濟壓力，最初只打算網上出席峰會，但發現所有入選學校都會親身出席，再三考慮後認為機會難逢，亦不想學生失望，校長李建文於是聯絡學校辦學團體慈幼會及其他機構或人士贊助旅費，讓學生可以出國交流增廣見聞。現時學生需要支付的費用已經大幅減少，餘額更可分期付款。

學生自製香港特色小巴牌 英雄救美經歷難忘

今次法國之旅，代表團十分有心思，由擅長藝術的余同學親手設計了數十個極具香港特色的「小巴牌」，送贈予其他國家的學校代表。但說到最難忘，他說是與一名葡萄牙女學生一起主持分組演講時，對方可能因為太過緊張而突然語結，連手上的講辭稿都掉落地上，他於是獨力完成餘下部份，獲得「英雄救美」的讚賞。

代表團上下一心解決難題 老師迷路學生成導航員

菲律賓裔的譚同學說今次前往法國出席峰會，事前要準備兩段介紹學校及講解學生福祉的短片，其間因音樂及收音問題出現些少阻滯，最終代表團上下一心一起解決問題。他又說代表團首天到埗後要先到指定餐廳午膳，但連帶隊的甄老師都走錯方向，大讚幸好葉同學性格冷靜，為大家找到正確方向，之後整個行程都靠他當「導航員」。

「導航員」葉同學是在港出生的馬來西亞裔學生，他於馬來西亞就讀幼稚園及小學，中一回港升學。從未去過歐洲的他，認為是次代表香港的機會難得，赴法行程獲得家人們的支持，認為他要好好把握，故出發前亦做了很多準備功夫。

對是次峰會的主題，代表團的學生亦對教育有不少體會。譚同學就以自身經驗為例，說他剛升中時中文不好，同學都樂意幫忙，使他很快融入校園，讃賞學校互相幫忙的氛圍很好。葉同學則指在香港讀書比馬來西亞自由，學校又會提供很多學術以外的學習機會，相信自己只要努力，終有一天可以成功。

學生大讚學校提供很多學術以外的學習機會，能增加自信。（彭彥怡攝）

學生應具國際視野 追成績毋須放棄學業以外事物

校長李建文指出，來自德國的OECD教育及技能主席Andreas Schleicher去年3月曾到訪香港，前往部分學校參觀，對伍少梅的教育理念表示認同，尤其是建立學生身心靈健康方面的實踐。據知本港從沒學校出席過OECD峰會中的「Project Infinity」參與學生交流，機會難得，其中余梓鏗同學抵達巴黎時，更帶了Andreas Schleicher的畫像送給對方留念。

李校長稱，期望伍少梅能成為一間有未來前瞻性的學校，學生能具國際視野，同時兼備多元學習經歷甚至體驗，近年教育局提倡的「4Rs」，培養學生正向思維，學校向來最為重視，今次峰會有助世界各地了解到，香港學校都有能力建構幸福校園。他又稱，現時不少人仍抱住「讀書就要放棄學業以外的事物」這種觀念，不太配合未來世界的發展，教育應要平衝，才能幫到學生成長。