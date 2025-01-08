校長灼見｜齊來建構幸福校園！

文﹕天主教領島學校李安迪校長

近日學界最熱門的話題莫過於學童精神健康問題。在不同的研討會或論壇中均指出，要解決這個問題，最有效的方法就是讓孩子在生活中感到幸福。讓孩子感到幸福並不是單一範疇可以做到的，因為孩子的幸福感包括家庭生活、學校生活、社交生活、個人健康等多方面因素。作為教育界的一分子，我們最容易做到並可以控制的是以建構孩子幸福校園為目標，盡力讓孩子在校園生活中獲得幸福感。



幸福校園是一個讓學生、老師和家長都能感受到快樂和滿足的學習環境。這樣的校園不僅僅是學術成就的場所，更是培養學生全面發展的溫暖家園。本校近年來以建立幸福校園為目標，透過聯合國教科文組織編制的全球開心校園框架作為發展藍圖，在學校不同層面融入相關元素，讓孩子在學校的每一項活動中均能感到幸福。

1.關愛與尊重

幸福校園的基礎是關愛與尊重。學校以天主教教育核心價值愛德為核心，積極建立關愛文化。老師和學生之間、學生與學生之間要做到互相尊重，建立良好的師生關係和同學關係。老師積極關心每一位學生的成長，了解他們的需求和困難，並給予適當的支持和幫助。

（李安迪校長提供）

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2.安全與健康

一個幸福的校園必須是安全和健康的。我校重點建立並確保孩子擁有安全的學習環境，確保學生在校內不受任何傷害。我們重視學生的身心健康，我們為學恆建立健康的飲食計畫，並讓孩子每天有足夠的體育活動，例如增加小息時間及增加體育活動時段，培養孩子每天運動的習慣，讓孩子擁有健康的身體。

3.多元與包容

幸福校園應該是多元和包容的。我們尊重每一位學生的個性和背景，鼓勵學生發揮自己的特長和興趣。我們提供多樣化的課程和活動，例如引入不同培育孩子軟技能及世界觀的課程、設立多元智能課、動手做時段、展藝台、校外學習及境外學習等，讓學生有機會接觸不同的文化和觀點，培養他們的包容心和全球視野。

4.創新與挑戰

幸福校園應該鼓勵創新和挑戰。我們提供豐富的學習資源和機會，例如引入不同培育孩子創新及解難能力的課程（CoolThink@JC及賽馬會成長「機」地計畫），讓學生能夠探索和發展自己的興趣和才能。老師積極鼓勵學生勇於嘗試新事物，挑戰自我，並在過程中學習和成長。

（李安迪校長提供）

5.家校合作

幸福校園需要家長和學校的緊密合作。我們鼓勵家長積極參與學校的活動和決策，與老師保持良好的溝通，共同關心學生的成長和發展。學校主動聯絡家長並定期舉辦家長會和家長講座，幫助家長了解學校的教育理念和方法，並提供家庭教育的指導和支持。

6.自主與責任

幸福校園應該培養學生的自主性和責任感。我們透過資訊科技及人工智能平台，建立學生自主學習的環境，培養他們的自我管理能力和解決問題的能力。同時，我們也積極培養孩子的價值觀及資訊素養，讓孩子學會對自己的行為負責，尊重他人的權利和利益，守法守規。

7.成就與認可

幸福校園應該重視學生的成就和認可。我們設立多樣的獎勵機制，鼓勵學生在學術、體育、藝術等各方面取得優異的成績。老師亦會透過每天集會即時表揚和鼓勵學生的進步，幫助他們建立自信心和自尊心。

經過三年的努力經營，本校已經建立了幸福校園的雛型，並連續兩年獲得幸福校園嘉許計畫的幸福校園大獎。幸福校園是一個充滿愛與關懷的地方，是學生成長和發展的搖籃。通過關愛與尊重、安全與健康、多元與包容、創新與挑戰、家校合作、自主與責任以及成就與認可，我們可以共同創造一個讓每一位學生都能感受到幸福和快樂的校園環境。讓我們一起努力，為孩子們打造一個真正的幸福校園。

天主教領島學校李安迪校長。（作者提供）

作者簡介：

李安迪先生現為天主教領島學校校長，從事教育事業18年。他致力推動創新教育，推動學校課程及學教的變革，於推動及實踐電子學習、STEM教育和計算思維方面具有豐富的經驗。他於學校開展了不同的創新教育計畫，使任職的學校均成為香港著名的創新型學習學校。

