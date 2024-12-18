校長灼見｜小學生學習工程：培養創新能力與社會責任

文：秀茂坪天主教小學葉春燕校長

在當今科技迅速發展的時代，小學生學習工程不僅對他們的個人成長至關重要，也對社會的進步起著積極的推動作用。



首先，學習工程能夠培養學生的創造力和問題解決能力。透過實際操作和項目製作，學生可以學會如何將理論知識應用於現實生活中，這不僅提高了他們的動手能力，還增強了邏輯思維。當他們面對挑戰時，能夠學會分析問題、設計方案，這對於他們未來的學習和工作都是一種寶貴的技能。

同學到香港Arup奧雅納工程顧問公司進行體驗活動---「小小環保工程師」。透過運用環保物料製作建築物，在土木工程師的協助下，同學應用工程師的技能製作環保建築物。（葉春燕校長提供）

其次，工程教育促進了團隊合作精神。在許多工程項目中，學生需要分工合作，這使他們學會了如何有效地交流和協作。這種能力不僅有助於他們在學校的學習，也為將來進入職場打下良好的基礎。良好的合作能力，使他們能夠在多元化的工作環境中，更加靈活地應對各種挑戰。

從社會的角度來看，培養未來的工程師是推動科技進步和經濟發展的關鍵。隨著社會對科技人才的需求不斷增加，滲入早期的工程教育能夠激發學生對科學和技術的興趣，促進他們在未來追求相關的專業學習，最終成為社會的中堅力量。

學校配對從事不同專業範疇的工程師，以多元化、趣味化和具意義的主題，促進本校學生認識工程與創新科技的聯繫及在日常生活中的應用，拓寬對工程範疇的認識，提升他們對STEAM的學習動機和興趣。（葉春燕校長提供）

有見及此，秀茂坪天主教小學與香港工程師學會（HKIE）協作，聯同十所小學，舉辦「創新工程教育計劃」，目的是透過與學校配對從事不同專業範疇的工程師，以多元化、趣味化和具意義的主題，為學校提供創新工程教育意見，促進中小學生認識工程與創新科技的聯繫及在日常生活中的應用，拓寬對工程範疇的認識。

計劃安排「一校一工程師」入校，以STEAM帶動工程元素融入活動和課程，藉此提升工程師的專業形象，培養小學生對工程的興趣，同時讓學生認識工程專業與創新科技的聯繫，提升他們的學習動機和興趣。最後，計劃以「我們的夢想城市」為題比賽，十所小學以環保物料製作「夢想城市」，學生需於「香港工程師週嘉年華」作演講說服專業工程師及公眾人士投票；是次課程活動確實是秀天小的學生大挑戰、也讓他們大開眼界。

小學生學習工程不僅對他們個人成長有著深遠的影響，也為社會的發展貢獻了重要力量。透過這樣的教育，我們能夠培養出更多具備創新精神和實踐能力的人才，為未來的世界增添無限可能。

秀茂坪天主教小學葉春燕校長。（作者提供）

作者簡介：



葉春燕女士現為秀茂坪天主教小學校長，從事教育工作30多年。現為公積金管理委員會委員，津貼學校公積金投資小組委員會委員，香港考試及評核局委員，津貼小學議會副秘書，中國香港學界體育聯會小學體育理事會委員，中國香港學界體育聯會九龍東區小學分會副主席，香港天主教教區學校聯會小學組執行委員會委員，觀塘區學校聯會活動組委員，香港教育大學小學人文科學位教師教育文憑課程顧問。葉校長一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育、藝術教育、生態保育及價值觀教育。葉校長帶領學校與各社福機構，大專院校及教育局推行多個先導計劃，豐富學生的學習經歷，領導學校探討及研究各教育議題。

