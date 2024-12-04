文：天佑小學校長李喜森

在香港這樣生活節奏快速的都市中，居住環境狹窄、工作時間長、生活指數高、生活壓力大，這些因素容易導致家庭問題的產生。長時間高壓力的工作使一些家長缺乏足夠時間和精力投入子女的教育和成長。由於家庭成員之間缺乏溝通和互動，家庭成員之間就容易產生疏離感，導致不快樂，進而引發孩童心理、情緒和行為問題。若這些問題在孩童成長過程中沒有得到妥善處理，將對未來社會帶來負面影響。



良好溝通有法家長工作坊。（李喜森校長提供）

狹窄的居住環境帶來許多不良影響，限制了家庭成員的活動空間和互動，增加了家庭內的壓力。孩童更因為缺乏運動空間，容易導致身體發育不良和健康問題，增加肥胖和其他疾病的風險。另外，狹窄的空間也會令孩童缺乏私人空間和獨立性，容易產生焦慮感，進而影響其心理健康……。

為改善家庭居住環境，香港政府正投入更多資源，以期營造更合理和舒適的居住環境。儘管環境改善能減少許多問題，但在任何環境下，唯有擁有高抗逆力的家長才能確保孩子不受影響。當家長遇到問題時，孩子往往首當其衝。因此，父母的角色至關重要，懂得管理孩子的技巧、處理情緒和困難的家長才能為孩子帶來積極的影響。

在這方面，「家長教育」扮演著關鍵的角色。當父母承擔雙重責任時，更需要平衡應對工作壓力、維繫家庭關係和子女教育的挑戰，這需要不斷的學習和磨練。政府也有責任在其中發揮作用，以支持家庭並提供相應的支援。由於學校是推廣家長教育最直接、最有效的平臺，因此，教育局也撥款給學校，以推廣「家長教育」，期待能夠建立和諧的社會。

那麼，學校可以做甚麼？

1. 家校合作：

學校可以根據不同家長的需要，舉辦不同類型的親子活動，加強與家長的溝通和合作機會。此外，學校也可以定期舉辦家長會議和講座，分享家庭教育資訊和經驗，讓家長感到學校的大門常為他們打開，歡迎他們在有需要時尋求支援。

2. 提供家長培訓：

學校可以提供家庭教育培訓課程，有系統地為家長提供不同階段和不同目標的課程。例如定期邀請服務機構或個別講者，提供具有信度和效度的家庭教育技巧，幫助家長應對子女的教育挑戰。通過家長培訓，我們期待家長可以更積極地去鼓勵和強化孩子的好行為，並給予正面的回饋，減少孩子負面的情緒和行為的出現。

除了政府和教育局和學校可以大力推動「家長教育」之外，社福機構和商業機構可以考慮為家長提供友好的工作措施，例如：

1. 提倡工作和生活平衡：

提供彈性工作安排和遠端辦公選擇，有助於家長更輕鬆地平衡工作和家庭責任。在日常工作中，減少加班時間的安排能讓他們更有效地安排照顧孩子和處理家庭事務的時間，從而減輕父母的工作壓力。

2. 建立社區支援網路：

社區可以建立支援網路，提供家庭輔導和支援服務，協助家長應對壓力和挑戰。

3. 家庭支援服務：

提供家庭支援服務，如靈活的假期安排、父母假期等，讓家長有更多的時間陪伴家人和照顧孩子。

「育人」是一個漫長、持續性和循環性的過程，期盼政府、學校、社福機構和商業機構能攜手合作，提供適切的支援，共同建立和諧的家庭環境，促進孩子的健康成長。

天佑小學校長李喜森。（作者提供）

作者簡介：

李喜森先生現爲天佑小學校長，從事教育事業33年，在校致力推動生命教育——「蝴蝶保育計劃」，期待學生能夠懂得珍惜生命。李校長也熱愛書法藝術，現爲香港書法專業人員協會執委之一，並在每個主日於馬鞍山聖方濟堂以歌詠團團長的身份推動堂區之福傳事務。

