校長灼見｜「零壓力」能讓孩子感到快樂，孩子就得到最大的幸福？

文：聖公會基愛小學校長張樂霈

現今學童真的比以前快樂嗎？根據HK01報導，嶺南大學於今年十月發布2024年「香港學童快樂指數調查」，結果顯示香港學童快樂指數微升，由6.62升至6.75（最高10分），但生命價值感卻由2017年的7.27，大幅下降至6.74（最高10分），這個數據反映了甚麼現象？作為家長及教育工作者又需要怎樣回應呢？



透過班級經營活動—我的驕傲，學生能學懂欣賞自己。（張樂霈校長提供）

學校新措施有助學生平衡生活，關注生命價值

前數年的學童自殺個案上升，喚起學界的關注，學校紛紛制定新措施減輕學童的學業壓力，如減少評估次數、家課重質不重量、增加學生於課前及小息做運動的時間及機會、舉辦專為學生的精神健康活動、舉辦多元化活動等。學校一系列的措施不單能實際紓緩學童的壓力，有效增加學童的快樂指數。除此以外，學校需提升學童的抗壓能力，以裝備他們將來面對壓力時的應對能力，同時加強生命價值教育，讓學童體會活著的價值。筆者的學校特別安排精神健康大使，教授簡單而實用的減壓方法，重點訓練學生適應能力，讓其勇敢自信地面對挑戰。學校多年來着重生命教育，各級有不同的主題，學生以體驗模式領略生命可貴，明白能活著是幸運的，學懂好好珍惜生命。

學校舉辦加強學生自我肯定的活動

大多學童投放大部份時間上網，獨處的時間很多，參與群體活動的時間較少，令他們活在自己的空間，雖然能參與自己喜愛的活動確實能增加快樂指數，但相反或會令他們的生活缺乏目標，看不到其意義，所以學校可舉辦多些服務學習的活動，就如筆者的學校積極舉辦活動如探訪老人院、清潔社區、義工服務，讓學生明白他們能夠幫助別人，帶給別人歡樂，感受生命，影響生命。

家長學懂放手，作孩子的「軍師」

家長愛錫子女是無可厚非的，有時候因怕子女不開心和大壓力，往往「無限遷就」、「溺愛」及「過份保護」，這種情況確實令孩子感受到當刻的快樂，惟當孩子遇上困難和挫折，很多時他們未必有信心獨力去面對及解決。建議家長扮演「軍師」，在適當時候「放手」，讓孩子學習面對挫折及解決問題。家長從旁給予支持、鼓勵、指導，只要平時有磨練機會，孩子就不會因為一時遇上挫折而覺得生命沒有意義，欠缺活在世上的價值感。

筆者一直認為教育需要裝備孩子以積極的態度面對將來，以樂觀的態度接受挑戰，以正面的態度迎接幸福，因此視困難和挫折為人生的必需品，這樣孩子就能持續正面地生活，體會到活在世上有莫大的價值，並學懂珍惜生命，甚至以生命影響生命。

聖公會基愛小學校長張樂霈。（張樂霈校長提供）

作者簡介：

張樂霈女士現為聖公會基愛小學校長，從事教育事業二十餘年。張校長致力推動課程發展，尤其評估素養，著重學習、教學及評估的連繫，以促進學生的學習效能。此外，她帶領各科優化以學生為中心的校本課程，讓學生寓學於樂，並裝備學生俱備足夠的知識和技能，以迎接未來的挑戰。

