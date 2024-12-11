校長灼見｜愛的「驅」動：親子共學新視野

文：天主教伍華小學馮朗校長

教育局為協助學校推動家長教育，近年向每所小學提供20萬元的津貼。學校可利用這筆資金，規劃一系列的家長教育活動，例如講座、工作坊等，讓家長更了解孩子的學習需求，建立正向的家長教育文化，並增強家校合作。



馮校長為親子舉辦工作坊。（馮朗校長提供）

學校在運用這撥款的時候，都會考慮一個問題，「家長最想學的是甚麼?」會是如何提升孩子的學習動機？還是如何幫助孩子應對考試壓力？

現代社會的快速步調和高度競爭，使家長和孩子共同背負著巨大的壓力。 學業成績、升學壓力、社交媒體的影響，都讓孩子們感到焦慮不安。家長們則擔心孩子的未來，希望他們能取得優異的成績，因此對孩子寄予厚望。然而，過高的期望和不健康的比較，往往會讓孩子感到喘不過氣來。

家長教育津貼的真正價值，並不在於提供豐富的課程或活動，而在於建立一個讓家長和孩子能夠相互理解、共同成長的平台。加強親子關係，關鍵在於學習如何愛與被愛。家長需要學習如何表達對孩子的愛，如何傾聽孩子的心聲，以及如何尊重孩子的情感。孩子則需要學習如何表達感激，如何與父母溝通，以及如何建立健康的依戀關係。當家長和孩子都能夠敞開心扉，坦誠相待，彼此之間的關係就會更加緊密。

本校近期舉辦的親子四驅車工作坊，是一場別開生面的親子互動體驗。與一般人對四驅車聯繫至STEAM教育的刻板印象不同，此活動更強調親子關係的建立。在工作坊中，家長與孩子們一同參與模型車的組裝過程，從零件的拆解、組裝到最後的調整，每個步驟都需親子共同合作。透過親手實作，不僅能增進親子間的默契，更能培養孩子的動手能力與耐心。在共同完成作品的過程中，家長們不吝嗇地給予孩子肯定與鼓勵，使得孩子們充滿自信地完成任務。此外，活動還設置了親子互動遊戲及競賽，讓家長與孩子在輕鬆愉快的氛圍中，更深入地了解彼此。

當親子關係建立在相互理解、信任與愛的基礎上，孩子會感受到父母無條件的愛與支持，這將成為他們學習的最大動力。良好的親子關係能營造一個充滿愛的家庭學習環境，讓孩子感到安全、放鬆，更願意投入學習。研究顯示，親子關係良好的孩子，在學業上往往表現更優異。這是因為，當孩子感到被愛和支持時，他們會更有自信，更願意面對挑戰。良好的親子關係，不僅能促進孩子的學業發展，更能培養他們成為一個身心健康、快樂的人。

天主教伍華小學馮朗校長。（校長提供）

作者簡介：

馮朗先生現為天主教伍華小學校長。馮校長取得香港大學英語教育學位後，到英國諾丁漢大學取得融合教育碩士學位。馮校長是首位把Micro:Bit帶到香港的教育工作者，並為學界舉辦多次講座及工作坊，讓老師認識運算思維教育。馮校長致力推動課程發展，特別在英文科教學方面經驗豐富，亦積極推動快樂學習的教學理念，激發學生的學習興趣，讓學生在愉快及關愛的氛圍中成長。

