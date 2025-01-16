《香港01》中華文化體驗活動　添好運點心師傅教學生包完美蝦餃

《香港01》推出中華文化學人計劃，早前於2025年1月2日在大埔浸信會公立學校舉辦「中華文化巡迴展覽及攤位遊戲」，當中邀得曾奪米芝蓮星級餐廳添好運副行政總廚胡師傅，到校為近百學生舉行蝦餃點心工作坊，除了向學生介紹點心傳統文化、即場示範包蝦餃傳統點心手藝外，學生更有機會即場體驗包蝦餃，並將成品帶回家。



添好運總經理連卓軒表示，以往點心技藝靠師徒制傳承，今次活動讓點心師傅能向學生親身示範點心技藝，而且學生更有機會親手製作點心，甚具教育意義，讓學生近距離接觸中華文化。



米芝蓮星級餐廳添好運總經理連卓軒（左）與副行政總廚胡師傅（右）到大埔浸信會公立學校為學生示範包蝦餃傳統點心手藝。（陳葦慈攝）

擁有一雙巧手的添好運副行政總廚胡師傅，尤如變魔術般，將由澄麵及麵粉搓成的粉團放在專用按板上，用點心刀一壓一片，粉團即時變成薄薄一片的圓型蝦餃皮，看著胡師傅試範的學生，臉上都掛著驚訝表情。

胡師傅隨即將由鮮蝦及豬肉打成的餡料，放7分滿在蝦餃皮，然後熟練迅速地包出11摺的完美蝦餃。胡師傅一邊試範、一邊講解點心傳統及箇中技藝知識。

學生分組在胡師傅跟前近距離觀察包蝦餃過程後，胡師傅再為每位學生片壓出一塊薄薄蝦餃皮，讓學生們親手包蝦餃。

每位參與學生都能將2粒蝦餃帶回家蒸熟，與家人分享。有學生表示，每達周末都會與家人去茶樓飲茶，但從沒想過，原來美味點心背後，承載著中華文化傳統。

學生們看完行政總廚胡師傅的示範後，嘗試親手包蝦餃。（陳葦慈攝）

添好運總經理連卓軒：讓學生體驗中華飲食文化的精髓

添好運總經理連卓軒表示，透過現場親身觀看及參與點心製作，能讓學生對中華文化有多一點認識。

他指，點心的製作技藝以往是師徒制，是中華文化的重要組成部分，讓年輕一代了解傳承意義。「以前點心製作係師徒制，由新仔到可以包蝦餃，最少要5年資歷，師傅先會傳授秘技給你」。

添好運總經理連卓軒表示，點心製作是中華文化的重要組成部分，讓年輕一代了解傳承意義。（陳葦慈攝）

至於包蝦餃要11摺才算是完美蝦餃，連卓軒表示點心製作是一種藝術，講究色香味，師傅們在製作過程中融入了創意和技巧，體現了中華飲食文化的精髓。

他以添好運蝦餃為例，每一粒都經師傅摺11摺，既是傳統製法，亦最能呈現一粒蝦餃最美及最飽滿狀態。

連卓軒認為，學生透過親身參與點心製作，是很好的學習機會，甚具教育意義，非平日透過手機及上網觀看影片可以感受到的氛圍。

每位參與學生都能將2粒蝦餃帶回家蒸熟，與家人分享。（陳葦慈攝）

寓遊戲中學習 篆刻印章與中華文化互動探索

在活動當天，「01教育」同時於學校操場和課室舉行「中華文化巡迴展覽」，展示篆刻印章系列，主題涵蓋《水滸傳》的「聚義堂」、中醫館、著名篆刻家及其歷史，並設有印章紙雕等展品。現場有10個攤位遊戲，讓學生在欣賞展品的同時，能親自動手體驗。完成每個遊戲後，參加者可獲得印章，以兌換精美禮物。

「01教育」同時於學校操場和課室舉行「中華文化巡迴展覽」，展示篆刻印章系列。（陳葦慈攝）

從中草藥學陰陽五行概念

在「中醫館」攤位，學生需將藥材的篆書與標楷體配對，並在藥材盒中找到正確的藥材，成功整理藥方即可獲得印章。這過程讓學生學習中藥材名稱，並了解中國傳統醫學的悠久歷史，初步認識「陰陽」和「五行」的概念。

在「神璣炒篆」攤位，學生有機會了解《璇璣圖》回文詩，這首由前秦刺史賽滔之妻蘇薰所作的詩，無論正讀或反讀，皆能成詩。學生將三句詩句碎片重組，並回答活動助理的小問題，以獲得印章。

學生於活動中有機會了解《璇璣圖》回文詩，這首由前秦刺史賽滔之妻蘇薰所作的詩，無論正讀或反讀，皆能成詩。（陳葦慈攝）

學生親身試玩篆刻 體驗文字之美

在「篆刻名家及歷史」攤位，學生將學習到我國不同的篆刻流派、風格及其地區特點。在篆刻工作坊中，學生可以使用雪條棍模擬雕刻刀，在泥膠上創作自己的篆刻作品，並將其帶回家作為紀念，進而播下藝術創作的種子。

《香港01》推出的中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。

《香港01》中華文化學人計劃，於大埔浸信會公立學校舉辦「中華文化巡迴展覽及攤位遊戲」，學生表現投入雀躍。（陳葦慈攝）

《香港01》具備支援數十間本地中學及小學舉辦中華文化相關活動經驗，包括內地交流團、本地參觀、到校講座和工作坊等，同時可為學校提供媒體報道支援，與社會各界分享學校推動中華文化的動向。

如有興趣了解更多詳情，可電郵至education@hk01.com或 WhatsApp（35828747）與黃先生聯絡。

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