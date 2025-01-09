校園天地｜原創英語音樂劇課程　推動價值觀教育　發揮光輝人精神

柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校致力推動價值觀教育，近年透過發展原創英語音樂劇課程，以及配合小學教育的七個學習宗旨，提升學生的英語能力、創造力、與人溝通及協作能力，並培養正確的價值觀及態度。（柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校）



原創英語音樂劇匯演暨頒獎典禮主禮嘉賓教育局高級學校發展主任(葵青2區)盧宛芝女士。（柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校提供）

學校的校本英語音樂劇已納入小一及小二的英文課程，成為學校的特色課程之一，透過英文閱讀、音樂訓練、視藝美感、肢體舞蹈，培育學生的社交技能、想像力及創造力，以提升自我形象、增強勇氣。通過音樂劇故事中的情意教育，培育學生仁愛、團結、堅毅、責任感等重要的價值觀。

“The Power of Unity”為學校第二個原創英語音樂劇，內容講述平靜的村莊被邪惡的小精靈肆意破壞，三位勇敢、友愛、勤勞的小孩決定帶領及團結所有村民，一起對抗邪惡的小精靈，保衞村莊。在這場緊張刺激，充滿驚險的大對決中，每個村民都體會到團結就是力量，也明白了仁愛、堅毅、誠信的重要，並在困難中堅守永不放棄的精神。

劇中三位勇敢、友愛、勤勞的小孩。（柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校提供）

在2024年12月7日，學校舉行「原創英語音樂劇匯演暨頒獎典禮」，邀請了教育局高級學校發展主任(葵青2區)盧宛芝女士及本校傑出校友中國香港跳繩隊代表陳漢文先生擔任主禮嘉賓。當天更有四間幼稚園的學生參與表演環節，包括：中華基督教會全完幼稚園、東華三院香港鑪峯獅子會幼兒園、崇基幼稚園、禮賢會荔景幼兒園。在英語音樂劇匯演中，所有小演員都能發揮高水準的演出，在舞台上盡展才華，獲台下觀眾報以熱烈的掌聲。

原創英語音樂劇課程的推展及音樂劇匯演的成功，並非一朝一夕，有賴學校老師們對課程的精心設計，並對學生進行悉心的指導，也感謝一眾小演員認真及努力的排練。

期盼每一位盧光輝紀念學校的學生都能以正面的價值觀及態度，積極面對成長中各種不同的挑戰，同時並能發揮個人的潛能和天分，在自己的人生舞台上發光發亮，展現光輝人精神“Be Positive! Be Power! Kwong Fai-ers! Aim High!”

備註：

— 原創英語音樂劇劇本編寫：尹子雯副校長、英文科科主任周轉花老師。

— 歌詞創作及導演：尹子雯副校長

— 演員：小一至小三英語音樂劇校隊

— 音樂劇共4幕，全長20分鐘。

（內容由柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校提供）

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