校長灼見｜升中的決擇　與子女一起踏上長跑的起跑線

文：西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長

各位家長，又到小六升中選校的時間，每年到了這個時期不少家長都很憂心，本人有多年負責小六升中的經驗，都觀察到不少現象，有見及此，本人都希望利用此平台與各位家長分享升中選校需要留意的地方，以解各位家長的疑慮。



（馮家俊校長提供）

升中選校是人生一個重要的轉捩點，家長們都希望子女能選到一所適合他們發展的學校。以下是我給各位家長的幾點建議，希望對大家有所幫助：

1. 了解子女的興趣和能力

興趣： 觀察孩子平時喜歡什麼科目、活動，以及有什麼特長。

能力： 了解孩子的學習風格、強弱項，以及能否適應不同的學習環境。

性格： 考慮孩子的性格特點，例如是否外向、內向，是否喜歡團體活動等。

2. 多了解學校的資訊

學校辦學理念： 每間學校都有不同的辦學理念，選擇與家庭價值觀相近的學校

對孩子成長更有幫助。

教學模式： 了解學校的教學模式是否適合孩子的學習風格，例如是傳統教學還是

注重自主學習。

課外活動： 觀察學校的課外活動是否豐富多樣，能否滿足孩子的興趣。

升學出路： 了解中學的畢業生出路，是否符合家長及同學的期望。

3. 參觀學校開放日

親身體驗： 透過參觀開放日，可以更直觀地感受學校的氛圍、師生互動，以及校園設施。

與老師和學生交流： 把握機會與老師和學生交流，了解學校的教學情況和學生的學習生活。

4. 考慮校網及交通

校網： 了解子女所屬的校網，並選擇校網內的學校。如選擇校網外的學校，更需要了解該校的校情及區情，是否適合子女。

交通： 考慮學校的交通是否方便，上下學是否會花費太長的時間。

5. 多方比較，理性選擇

不要盲目相信網上的學校排名： 學校排名有機會只是部份網上群組的推論得出的結果，所以家長應理性與子女一起實地參觀心儀中學，了解各中學的辦學宗旨，以選擇適合孩子發展的學校。

聽取孩子意見： 讓孩子參與選校的過程，聽取他們的意見。

尋求專業意見： 必要時，可以向學校校長及老師尋求建議。

6. 保持開放的心態

不要給孩子太大壓力： 選校是一個過程，不要給孩子太大的壓力，讓他們保持輕鬆的心態。

做好心理準備： 即使未能入讀第一志願的學校，也不要氣餒，每所學校都有其優勢。

總結

升中選校是一個複雜的過程，家長們需要綜合考慮多方面的因素，才能為子女選擇一所理想的學校。多與小學的校長、副校長及老師溝通，學校的師長也是各位同學的家長，都希望學生能選到合適的中學，所以多多信任自己學校的師長的意見。尊重子女的意見，不要受網上的群組及流言影響，相信自己的眼光及決定，與子女同行一起作出最合適的選擇，另外都要為子女做好期望管理，入讀到心儀的學校升學，家長要繼續與子女同行，如子女最後未能進入自己心儀的學校，家長更要鼓勵子女積極及正面面對現實。

沒有人口中所說最好的學校，適合你的學校才是最好的。

希望以上建議能幫助各位家長做出更明智的升中的選擇。

西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長。（作者提供）

作者簡介：

馮家俊先生現為西貢崇真天主教學校（小學部）校長，從事教育事業28年。現為香港資助小學校長會理事、香港中文大學學習科學與科技中心顧問及資訊科技領袖協會執行委員會從屬委員，一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育及自適應學習。馮校長帶領學校與教育局以及香港中文大學及香港教育大學推行不同的計劃，提升學生學習經歷，並將學校成功經驗向學界分享。

