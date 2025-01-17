校園天地｜知善惜恩：小一百日盛宴謝親恩

為見證本校生命教育課程成果,香港中文大學校友會聯會張煊昌學校陳思頴校長特別為小一同學在馬鞍山廣場舉辦了一場別開生面的百日宴，透過開筆禮和奉茶禮，讓學生在這特別的日子裡宣揚孝親美德，弘揚中國文化，向父母表達謝意。當天的場面感人至深，令人難以忘懷。（內容由香港中文大學校友會聯會張煊昌學校提供）



主禮嘉賓張宏毅先生及嘉賓包括沙田區議員、大學教授及中學校長主持開幕禮。（圖片由香港中文大學校友會聯會張煊昌學校提供）

啟蒙感恩之旅

在開筆禮中，學生們從嘉賓手上接過自己親自書寫的名字掛帖及毛筆，象徵著對小一學生未來學習的祝福，希望他們能智慧如海，文采斐然。隨著開筆禮的結束，奉茶禮隨之而來， 奉茶禮是一個重要的儀式，學生用茶水向父母獻上敬意，感謝他們的辛勤付出和無私的愛護。為了這一時刻，陳校長表示學生們提前練習，學習如何端茶、奉茶，向父母表達感謝。當看到學生們身穿整齊的校服，手牽手與父母走上台，臉上洋溢著幸福的笑容時，陳校長心中無比欣慰。學生們恭敬地將茶水獻上及道謝：「爸爸媽媽，多謝你一直照顧我，謝謝你們！」這一聲聲感謝，深深觸動了在場每位父母的心，現場洋溢著感動的氛圍。

香港中文大學校友會聯會張煊昌學校_小一學生展示了他們的A+課程學習成果，以英文和普通話進行表演 。（圖片由香港中文大學校友會聯會張煊昌學校提供）

A+成果展現

在百日宴上，小一學生展示了他們的A+課程學習成果，以英文和普通話進行表演。陳校長介紹「A+課程」是張小特設的校本課程，涵蓋視、音、體、戲劇、朗誦等元素，以跨學科的單元形式進行學習。當中融合了藝術與英語學習，由外籍英語教師協作教授英語話劇。透過A+課程，培養學生的多元能力和自信心，更提升了他們對英語的興趣和運用能力。

擁抱傳達愛意

陳校長為小一學生安排百日宴不僅是一個慶祝活動，更是延續了文化的精髓，讓孩子們學會感恩、珍惜家庭的良機。在尾聲，學生們獻唱《當你的孩子真好》，寄語父母要好好照顧自己的身體，讓愛延續。隨後，學生們走下台與父母擁抱，透過行動表達愛意，在這個充滿愛與祝福的日子裡，孩子們邁出了成長的重要一步，讓每一位家長都感動得熱淚盈眶。

學生們走下台與父母擁抱，透過行動表達愛意。（圖片由香港中文大學校友會聯會張煊昌學校提供）

小一拔尖啟潛能體藝課程

除了品德情意的發展，陳校長表示張小亦重視啟發學生的潛能，為實踐「一人一體藝」，學校為小一學生推行「拔尖啟潛能體藝課程」。學生全年共體驗六項特色體藝課程，包括手鐘、小豎琴、棒球、劍擊等。這些課程對學生的成長有著不同的益處，能鍛煉身體協調與平衡力，提升氣質及藝術鑑賞力，並發掘學生的不同潛能，助力體藝的培育。

陳校長期望透過多姿多彩的校園活動，培養學生自信與多元的能力，為未來的發展奠定良好的基礎，勇敢追尋自己的夢想，成為對社會有用的人。

（內容由香港中文大學校友會聯會張煊昌學校提供）

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