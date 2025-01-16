校園天地｜靚次伯紀念中學第二屆香港國際英語演說及表演比賽

由仁濟醫院靚次伯紀念中學（靚中）創辦的「國際英語大賽」於2024年12月14日圓滿舉行，由葵涌扶輪社何紹洪社長擔任主禮嘉賓。今年有36間來自中國內地、泰國、馬來西亞、越南、韓國及香港本地小學生參與，反應十分熱烈。（內容由仁濟醫院靚次伯紀念中學提供）



融入正向教育 主動建構知識

比賽的主題多樣化，涵蓋了文學、影視、音樂等不同範疇，旨在讓學生自信地以英語進行演講及表演，提升英語水平。在獨誦比賽的選材上以同理心(Empathy)為題，除了提高學生的閱讀理解能力，更加強推動價值觀教育。而歌唱表演項目亦展示出不同國家的文化及學生才華，其中韓國隊學生演出流行曲A.P.T.，以及其他經典作品Let it go和Count on me，掀起全場高潮。參賽老師表示，學生能自由選擇感興趣的參賽歌曲，在練習歌唱技巧及排舞過程，無意中提升英語發音及對歌詞的了解。這種讓學生主動建構知識的機會，能大大提升學生的學習興趣。

仁濟醫院靚次伯紀念中學「國際英語大賽」，涵蓋了文學、影視、音樂等不同範疇。（仁濟醫院靚次伯紀念中學提供）

建立學生自信 推動自主學習

靚中深明每位學生的英語水平不一，為激發學生自主學習的興趣，靚中創辦多元化的國際英語大賽，讓靚中學生親身與國際隊的學生交流及比賽，大大增加他們英語說話的機會及學習英語的趣味性。在是次比賽中，靚中有近60位學生積極擔任大會工作人員及參加英語訓練計劃，透過接待參賽者及籌備比賽，提升英語溝通能力並展現靚中的好客之道。我們的外籍英語教師培訓大會司儀，他們以英語流利主持國際性大賽並與觀眾進行互動，見證了學生英語水平的躍進；而英語程度稍遜的學生反覆練習，並在朗誦比賽中獲得獎項，讓學生得到鼓勵。

愉快學習英語 多元學習經歷

是次比賽，靚中有七位學生分別參加詩歌獨誦和拼字比賽。他們表示透過這次英語計劃訓練的過程，學會清晰地發出輔音群的重要性，例如strangers中的-str-，以及最後的輔音如walk及insight的-k-和-t-。對於新來港學生來說，他們更發覺這種聲音辨識技巧幫助他們提高了聽寫能力，亦克服了看到多音節單字的恐懼。而擔任接待大使的學生表示看到國際隊剛到步時都很害羞，不敢和他們對話。後來大家一起進行歌唱彩排，漸漸由音樂打開了話題，分享了大家喜歡的音樂和認識了馬來西亞及泰國的朋友。除了提升英語溝通的能力外，更學會勇敢地表達自己。當我們看到學生透過大賽有不同的學習和成長，正正達到靚中創辦英語大賽的目的，讓學生喜愛學習英語，豐富學生學習經歷。

主辦學校靚中恭賀所有得獎學生，並感謝主禮嘉賓、外籍及本地評審、各參賽學校、教師及家長全力支持同學參與。透過國際性的英語大賽，促進國際文化交流，推動學生自主學習英語及傳播正向能量。希望大家繼續支持香港國際英語演說及表演比賽，鼓勵學生投入英語學習。

（內容由仁濟醫院靚次伯紀念中學提供）

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