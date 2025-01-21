校園天地｜嶺南文化之旅

在12月6日, 聖公會基樂小學全體小五同學與老師一同乘坐高鐵到佛山參加同根同心嶺南文化（高鐵線）之旅。

旅程中，基樂師生參觀了佛山幾個具代表性的景點，包括南風古灶及佛山祖廟。同時，師生們也體驗了陶藝製作。當天，基樂同學乘坐高鐵到廣州，再轉乘旅遊巴到達佛山，不少同學都是首次乘搭高鐵，心情十分興奮，這次對大家來說是難能可貴的經驗。（內容由聖公會基樂小學提供）



基樂同學第一站先到陶藝製作中心體驗，同學們發揮創意，運用想像，用心製作，體驗了陶瓷家的工作，感受當中的樂趣，同學們的作品都各具特色。

兩位好朋友一起製作心連心陶藝作品。(聖公會基樂小學提供圖片)

第二站，同學們來到已有數百年歷史的南風古灶，這裏亦是世界聞名的陶瓷產業基地，它代表著石灣陶瓷歷史上的重要部分。這裏有世上現存最古老，仍在使用的紫燒龍窯，是全國的重點保護文物，而保存完好的明、清古建築群及風景獨特的石灣陶文化公園，也令師生們感受到當中的優雅氣息。

南風古灶甚具文藝氣息。(聖公會基樂小學提供圖片)

第三站，同學們來到甚具嶺南古建築風格和特色的佛山祖廟。當中的木雕及石雕等富地方色彩的藝術裝置，不單令同學了解到嶺南的建築特色，也對中華傳統文化有了更深的認識。在佛山祖廟的戲台前，透過導賞員的講解，同學們體會到粵劇文化的源遠流長。

雖然這趟旅程只有短短一天，但透過參觀不同景點，同學們對嶺南文化都有了更深入的了解，同時也與同窗創造了美好的回憶。

（內容由聖公會基樂小學提供）

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