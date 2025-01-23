校園天地｜堅小聖誕福音晚會，學生才藝頌主愛，家長共慶恩典來！

在聖誕節這個充滿喜悅與祝福的季節，基督教聖約教會堅樂小學於12月20日晚上成功舉辦了一場盛大的聖誕福音晚會，吸引了超過500名家長和學生參加。更邀請觀塘區區議員、警民關係科社區聯絡主任、幼稚園及中學校長蒞臨出席，觀賞載歌載舞的演出。此次晚會旨在讓家長欣賞學生們精彩的表演，認識基督教信仰，並傳遞愛與希望的訊息。（內容由基督教聖約教會堅樂小學提供）



孩子們翩翩起舞，展現活力與童趣。（基督教聖約教會堅樂小學提供圖片）

晚會由充滿活力的老師及學生擔任司儀，氣氛溫馨而熱烈。活動中，師生們共同進行感人的詩歌敬拜，傳道人分享了充滿啟發的聖誕福音信息，校長的見證更是奇妙而感人，讓在場的每一位都深刻體會到聖誕的真正意義——神的愛與救贖。

學生們的表演更是精彩絕倫，包括抑揚頓挫的獨誦、歌詠團的動人合唱、優雅的拉丁舞、活潑的兒童舞、剛毅的跆拳道表演、靈巧的花式跳繩、悠揚的長笛合奏、節奏感十足的敲擊樂演出，以及小一生表演的耶穌降生話劇，讓觀眾們目不暇接。全級小一生更是齊聲唱詩歌，將晚會推向高潮，展現出孩子們對信仰的純真與熱愛。

此外，晚會還設有令人期待的抽獎活動，讓參與者感受到節日的喜悅與驚喜。

整晚活動氣氛濃厚，家長和學生們都積極投入，反應熱烈，充分展現了堅樂小學的團結與活力。

堅樂小學期待未來能繼續舉辦更多類似的活動，讓更多家庭了解基督教的美好價值觀，並共同慶祝這個充滿愛與希望的聖誕季節。

校長分享奇妙的見證，傳遞愛與希望。（基督教聖約教會堅樂小學提供圖片）

（內容由基督教聖約教會堅樂小學提供）

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