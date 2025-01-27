校園天地｜走出課室 讓孩子與世界接軌

新加坡是一個融合科技、藝術與多元文化且教育品質首屈一指的國家，本校校長、老師和三十名學生開啟了一場獨特的新加坡遊學之旅，走進STEAM 的精彩世界，探索其歷史文化與科技發展。（內容由寶血會伍季明紀念學校提供）



在新加坡城市展覽館中，學生了解新加坡從小漁村發展成為現代化國際都會的歷程。(寶血會伍季明紀念學校提供圖片)

第一天，師生們來到魚尾獅公園及萊佛士登陸遺址。學生們在欣賞地標之餘，更深入了解新加坡歷史與傳說。隨後，新加坡國家美術館的參觀讓學生置身於古老建築中，體驗保育與現代發展的平衡。在新加坡城市展覽館中，學生了解新加坡從小漁村發展成為現代化國際都會的歷程，以及新加坡政府五十年前在永續發展與創新方面的清晰規劃和管理的理念。

濱海灣花園的壯觀擎天樹和美麗花卉令人陶醉，園內的太陽能發電、雨水收集系統及再生材料建築，讓學生深刻體會到環保的重要性。(寶血會伍季明紀念學校提供圖片)

第二天，濱海灣花園的壯觀擎天樹(Supertree Grove)和美麗花卉令人陶醉，園內的太陽能發電、雨水收集系統及再生材料建築，讓學生深刻體會到環保的重要性。濱海堤壩則展示了科技與自然和諧共處的偉大工程，其綠色空間概念和對自然風的利用，以及新加坡政府應對水資源缺乏的精細規劃和「新生水」計劃，讓學生們反思資源的珍貴，認識「開源」「節流」 的必要性。

第三天，學生們漫步在阿拉伯區「甘榜格南」，感受當地的宗教信仰和民族特色，體驗多元文化的交融。藝術科學博物館的teamLab展覽，讓學生們在互動中感受科技與藝術的完美融合，啟發對未來的思考。在新加坡科學中心，師生化身鑑證學家，透過動手做實驗探索 DNA 的奧秘，在玩樂中成長知識，提升創造力。

在新加坡科學中心，師生化身鑑證學家，透過動手做實驗探索 DNA 的奧秘，在玩樂中成長知識。(寶血會伍季明紀念學校提供圖片)

最後一天，學生於星耀樟宜的全球最大室內瀑布「雨漩渦」再次體驗新加坡城市花園的魅力。這四天的遊學團不僅是旅行，更是孩子們在STEAM 領域探索與成長的寶貴機會，讓他們學會如何在城市發展與保育間取得平衡，珍惜身邊的一切，感恩他人的付出，為學生們未來的發展帶來不一樣的體會。

（內容由寶血會伍季明紀念學校提供）

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