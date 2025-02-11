《香港01》社交媒體禮儀學生講座　 HKNETEA專家分享網絡禮儀規條

社交媒體上任何人都可以隨意發表不同意見，資訊真假難辨，學生使用時有機會接觸到假新聞，亦需學習正確使用社交媒體的態度。《香港01》早前聯同香港新興科技教育協會（HKNETEA）到道教青松小學主持講座， 由香港新興科技教育基金董事梁悅晴與學生講解使用社交媒體的禮儀、何謂網絡欺凌，以及如何分辨網上資訊的真偽。



香港新興科技教育基金梁悅晴為學生講解使用社交媒體的禮儀。(鄭子峰攝)

梁悅晴Ella現為香港新興科技教育慈善基金董事及國際扶輪3450地區半島扶輪社2024-25年度社長。 擁有十年於創科藝術教育界經驗，熱心公益慈善，盼望能培育社會科創人才。

提醒學生預防網絡欺凌 分享使用社交媒體應有禮儀

梁悅晴在講座中與學生分享稱，隨着互聯網發展迅速，人與人之間的交流由過往以面對面為主，逐漸轉為透過社交媒體溝通，甚至在網上交友。不過，在社交媒體上的個人資訊未必完全準確，甚至未必是真實存在，不法之徒會利用各種技術和手段在網上行騙，呼籲學生要小心網上交友。

另外，在互聯網上任何人都可以隨意匿名發表意見，並可針對個別人士作網上欺凌，令被欺凌者受到影響。因此梁悅晴與學生介紹何謂網絡欺凌，並與學生分享若遇上網絡欺凌的應對態度，並需向師長求助。

她同時向學生介紹十個網絡禮儀規條，包括以人為本、把現實世界的行為標準放在網上，保持良好個人形象和尊重他人私隱等等，並特別提醒學生，發表網上言論時要考慮所說的話語會否傷害到他人，發表意見時應保持理性和有禮貌，尊重他人。

香港新興科技教育基金梁悅晴與學生分享各種騙徒的行騙手法及給予安全建議，提醒學生要小心網上騙案。(鄭子峰攝)

因應網絡騙案日增 拆解騙徒常見手法提防騙子

梁悅晴又指出，科技和網絡的罪案持上升趨勢，點出當中常見的網絡詐騙手法，例如在網上放售物品時被騙，騙徒會假扮買家以空頭支票或虛假入數紙瞞騙賣家。她更深入拆解各種騙徒行騙手法，並及給予學生防騙建議，例如切勿隨便點擊不明連結、不要輕易向他人提供個人資料。

她亦與學生分享如何辨別網上資訊的真偽，不要輕易相信網上傳出的消息，應要尋找最原始的資料來源及來自政府或官方的消息。

香港新興科技教育基金梁悅晴為學生講解使用社交媒體的禮儀。(鄭子峰攝)

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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