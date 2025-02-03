校園天地｜活力校園在天循　開心上學樂融融

天水圍循道衞理小學（下稱「天循」）一直秉持「以學生爲本」的宗旨，深信每一位學生都可通往成功的道路。成功首要條件是擁有健康的身心，「天循」致力提供良好的運動環境和關愛的校園予學生，讓他們每天都能健康愉快地學習。（天水圍循道衞理小學提供）



「親子健體日」繩網陣活動中，老師和家長齊參與，鼓勵孩子接受挑戰。（天水圍循道衞理小學提供）

晨動開啓愉快的一天

「天循」早上都有「晨動」環節，於每天正式上課前為學生安排一系列的運動項目，定期更換主題，如晨跑、足球、欖球，增加趣味性，既響應了MVPA60（每天累積最少60分鐘體能活動），同時讓學生從運動中建立自信，發掘新的興趣或天分。不少學生都自動自覺地於7：30或之前回到學校，放下書包，分級參與「晨動」，享受運動帶來的樂趣。

師生同樂做運動

小息是學生最期待的校園時間，「天循」於校園設置了多種運動遊樂設施，如設有接近6米長的不鏽鋼長滑梯及抱石牆，讓學生「放電」，又引進AI體能設施，於雨天操場安裝電子屏幕及鏡頭，自動紀錄學生運動數據，讓學生在沒有老師協助及監察的情況下，也能自動自覺做運動。校長和老師在小息時間亦會與學生一起做運動，透過不時舉辦各類球類比賽，讓老師與學生一起切磋，打成一片，營造歡樂的校園氣氛。

今年特設「夢想啓航室」——飛機模擬駕駛艙，讓學生體驗當飛機師的滋味。 （天水圍循道衞理小學提供）

主題活動多姿多彩

學校配合不同的日子安排特別活動，例如開學首兩周適應課程、視藝日、聖誕活動、中秋晚會、親子迎新春晚會、CEO特別學習活動周、英文音樂戲劇匯演、飛機模擬駕駛艙體驗、考試前家長為學生煮糖水打氣活動等，讓學校70多位老師（包括6位外籍老師）跟學生進行多元的活動，令學生開心上課。

校園設置多種運動設施，例如抱石牆，能訓練同學膽量、增强自信心及四肢靈敏度。（天水圍循道衞理小學提供）

鼓勵家長齊參與

學校重視家校合作，鼓勵家長孩子們參與學校的活動，以推廣正向校園文化。例如因應父親節、母親節，增設親子晨動環節，歡迎家長早上回校一起運動；又舉辦親子健體日活動，安排多個特別運動體驗給家長和孩子，例如電競單車及繩網陣等，讓家長在做運動中欣賞、讚賞孩子，肯定孩子的能力，活動完結後也會跟班主任分享。

（天水圍循道衞理小學提供）

「天循」有70多位教職員（包括6位外籍老師），跟學生透過遊戲等多元化活動，提升學習興趣。 （天水圍循道衞理小學提供）

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