校園天地｜融合科技與文化　國民教育沉浸體驗中心啟航

香港管理專業協會羅桂祥中學展現國民教育新維度

為慶祝創校30周年，香港管理專業協會羅桂祥中學於去年12月舉行的校慶開放日期間，隆重推出「國民教育沉浸體驗中心」。該中心以「通古今、貫中外」作為核心理念，結合VR虛擬實境技術、沉浸式體驗及遊戲化學習等創新元素，為師生與公眾打造跨越時空的文化探索之旅。（內容由香港管理專業協會羅桂祥中學提供）



國民教育沉浸體驗中心本著「通古今」和「貫中外」兩個主旋律，結合現代科技對中國文明進行再創造展示。（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

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科技賦能感史 沉浸式體驗激發探索熱情

該中心以多個展區串聯五千年中華文明脈絡。進入中心前，參觀者先會穿越一條中國歷史長廊，透過掃描牆身二維碼解鎖延伸閱讀文章，深入認識各朝代帝王與重大發明。至於該中心的「雲遊長城展區」和「我們的故宮展區」，則是與中國文化研究院的合作項目，參觀者可以利用VR眼鏡及參與互動遊戲，猶如親臨其境感受長城雄偉，穿過午門、太和殿等故宮的標誌建築，更能細味故宮的典雅與文化底蘊。中國文化研究院總編輯陳愛娟就直言：「透過這種沉浸式體驗，可以激發探索熱情，讓我們重新愛上中華文化。」

學生主導創作 遊戲化學習顛覆學習傳統

中心最大的亮點，莫過於由學生自主開發的數位互動內容。學生團隊攜手科技公司Relearn，耗時三個月打造Unity 3D立體遊戲《中華古物尋寶記》，玩家需穿越時空收集文物，從青銅器銘文至敦煌壁畫中解鎖歷史密碼。此外，該校在日常的公民科課堂亦大力推動遊戲化學習，學生早前便利用Genially平台創作了以《燦爛的中國文明》為主題的一系列互動小遊戲，參觀者可以嘗試「科舉狀元挑戰」，亦可體驗「平民稱帝之路」等，感受該校學生如何顛覆學習傳統，並將中華文明融入於趣味遊戲關卡。科技公司 Relearn創辦人蘇建峯認為：「學生創作的遊戲可以展現傳統智慧與現代技術的交融，公眾對這些遊戲都有非常正面的評價。」

參加者在中國歷史長廊，可以利用智機手機解鎖延伸閱讀文章，同時亦可以利用VR眼鏡參與沉浸式互動體驗。（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

開創全新模式 沉浸體驗中心將持續升級

此次開放日不僅是校慶盛事，「國民教育沉浸體驗中心」啟航更標誌著國民教育邁向科技化、體驗化的新里程。香港管理專業協會羅桂祥中學校長梁國基表示：「中心是STEAM教育的實踐典範，真正實現學生的自主學習。」該校國民教育統籌主任黃信義亦強調：「沉浸體驗中心帶來了另一種可能，希望業界日後能有更多交流。」 校方亦預告，中心將持續升級，計劃引入AR互動牆以及混合實境MR技術，從而打造更加精彩的國民教育沉浸式體驗。「通古今、貫中外」，期待中心成為連繫中國文明過去與未來的教育樞紐。

（內容由香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

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