校園天地｜首屆VR跆拳道比賽於香港仔工業學校舉行

香港仔工業學校於2025年2月9日成功舉辦了首屆VR跆拳道比賽，將虛擬現實（VR）技術與傳統跆拳道運動結合，為參與者帶來了一場別開生面的體驗。作為一間擁有90多年歷史的天主教學校，香港仔工業學校一直以科技教育聞名，此次活動吸引了眾多小學生和家長參與，現場氣氛熱烈，活動圓滿結束。（內容由香港仔工業學校提供）



香工沈明輝校長連同主辦方一同與得獎參賽者拍照留念。（香港仔工業學校提供）

活動當天，香港仔工業學校的校園內人頭攢動。比賽場地設在學校禮堂，參賽者們戴上VR設備，在虛擬世界中進行跆拳道比拼，場面頗具未來感。除了比賽，學校還安排了多個工作坊，其中包括3D打印作品設計及無人機足球體驗，讓來賓親身體驗科技創作的樂趣。參與者積極投入，現場互動頻繁，展現了對科技與運動結合的濃厚興趣。

活動期間，香港仔工業學校的學生們承擔了場地佈置、活動引導及後續清理等工作。他們在活動結束後自發進行垃圾分類和清潔，展現了良好的服務意識。帶領學生的導師羅煒妍表示，學生們秉持「等我嚟」的精神，積極參與活動籌備，確保活動順利進行。她認為，這種責任感和團隊合作精神是學校教育的重要成果。

勤業明道為香工校訓，香工致力為學生給予不同學習機會。（香港仔工業學校提供）

此外，學校還設置了無人機足球攤位，讓小學生們體驗科技與運動的結合。孩子們在攤位前操作無人機，表現出極高的熱情。活動結束後，每位參與者均獲贈3D打印紀念品，作為對他們參與活動的感謝。不少家長表示，這些紀念品既獨特又有意義，為孩子們留下了美好的回憶。

其中一位工作坊的老師馮希臨為參加者講解雷射切割機的原理及操作。（香港仔工業學校提供）

活動的另一亮點是親子設計環節，家長與孩子們共同動手製作3D打印作品，現場氣氛溫馨。一位家長表示，活動不僅讓孩子們體驗了科技與運動的結合，也增進了親子間的互動與感情。

香港仔工業學校作為活動主辦方，在接待來賓和活動安排方面表現專業。校長在致辭中提到，學校希望通過這次活動，讓更多學生和家長了解科技與運動的無限可能，同時培養學生的服務精神和責任感。他更透露，學校未來將積極舉辦親子立體字製作活動工作坊，為孩子們提供一個接觸科技的環境，並進一步加強家長與孩子之間的交流與合作。

其中一位工作坊的老師羅媁妍展示與參加者一同設計獎牌的成果與喜悅 。（香港仔工業學校提供）

首屆VR跆拳道比賽的成功舉辦，為香港仔工業學校贏得了不少正面評價，也為科技與運動結合的創新活動提供了參考。未來，學校或將繼續探索類似活動，為學生和社區帶來更多新穎體驗。

（內容由香港仔工業學校提供）

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