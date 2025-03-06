校園天地｜首屆VR跆拳道比賽於香港仔工業學校舉行
香港仔工業學校於2025年2月9日成功舉辦了首屆VR跆拳道比賽，將虛擬現實（VR）技術與傳統跆拳道運動結合，為參與者帶來了一場別開生面的體驗。作為一間擁有90多年歷史的天主教學校，香港仔工業學校一直以科技教育聞名，此次活動吸引了眾多小學生和家長參與，現場氣氛熱烈，活動圓滿結束。（內容由香港仔工業學校提供）
活動當天，香港仔工業學校的校園內人頭攢動。比賽場地設在學校禮堂，參賽者們戴上VR設備，在虛擬世界中進行跆拳道比拼，場面頗具未來感。除了比賽，學校還安排了多個工作坊，其中包括3D打印作品設計及無人機足球體驗，讓來賓親身體驗科技創作的樂趣。參與者積極投入，現場互動頻繁，展現了對科技與運動結合的濃厚興趣。
活動期間，香港仔工業學校的學生們承擔了場地佈置、活動引導及後續清理等工作。他們在活動結束後自發進行垃圾分類和清潔，展現了良好的服務意識。帶領學生的導師羅煒妍表示，學生們秉持「等我嚟」的精神，積極參與活動籌備，確保活動順利進行。她認為，這種責任感和團隊合作精神是學校教育的重要成果。
此外，學校還設置了無人機足球攤位，讓小學生們體驗科技與運動的結合。孩子們在攤位前操作無人機，表現出極高的熱情。活動結束後，每位參與者均獲贈3D打印紀念品，作為對他們參與活動的感謝。不少家長表示，這些紀念品既獨特又有意義，為孩子們留下了美好的回憶。
活動的另一亮點是親子設計環節，家長與孩子們共同動手製作3D打印作品，現場氣氛溫馨。一位家長表示，活動不僅讓孩子們體驗了科技與運動的結合，也增進了親子間的互動與感情。
香港仔工業學校作為活動主辦方，在接待來賓和活動安排方面表現專業。校長在致辭中提到，學校希望通過這次活動，讓更多學生和家長了解科技與運動的無限可能，同時培養學生的服務精神和責任感。他更透露，學校未來將積極舉辦親子立體字製作活動工作坊，為孩子們提供一個接觸科技的環境，並進一步加強家長與孩子之間的交流與合作。
首屆VR跆拳道比賽的成功舉辦，為香港仔工業學校贏得了不少正面評價，也為科技與運動結合的創新活動提供了參考。未來，學校或將繼續探索類似活動，為學生和社區帶來更多新穎體驗。
（內容由香港仔工業學校提供）
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