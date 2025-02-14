校園天地｜認同與傳承中華文化的盛會

嘉諾撒聖家學校積極推廣「感恩、尊重，承擔」的價值觀，適逢農曆新年，我們特意為學生舉辦「中華文化日」，讓學生深入理解並欣賞博大精深的文化知識之餘，亦培養學生對傳統文化的熱愛。（內容由嘉諾撒聖家學校提供）



各式各樣的攤位遊戲，大家樂在其中!（嘉諾撒聖家學校提供）

中華文化日當天，全校師生及家長聚首一堂，共同體驗、尊重和傳承這豐富的文化遺產。大家身穿華麗的傳統服飾，精神奕奕，感受中華服裝的獨特魅力，身體力行展現對中華文化的認同。

校內設置了多個有趣的攤位遊戲，包括投壺、花式轉碟和香囊製作等，讓學生盡情展現才華，體驗傳統遊戲的樂趣。學生更通過毛筆書寫揮春，感受書法藝術的厚重感，並發揮創意製作掛畫，為新年增添喜慶氛圍。

學校還安排了精彩的古代戲法表演，帶領大家穿越時空，感受傳統表演藝術的獨特韻味，並尊重表演者的辛勤付出。

中華文化日不僅讓全校師生及家長歡聚一堂，更促進了大家對傳統文化的深入了解，讓我們一起尊重並慶祝這份珍貴的文化遺產！

家長為同學們準備精緻的造型湯丸、美味的傳統小食，讓大家來品嚐「聖家」的甜蜜滋味!（嘉諾撒聖家學校提供）

（內容由嘉諾撒聖家學校提供）

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