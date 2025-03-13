《香港01》家長講座　團結香港基金郭凱傑助家長了解大灣區升學

香港政府積極推動本地學生到大灣區升學及就業，《香港01》邀請到團結香港基金副研究總監郭凱傑擔任主講嘉賓，與元朗朗屏邨惠州學校家長分享大灣區的升學、就業及發展機會，以增進家長學生對大灣區發展的了解。



郭凱傑身兼多項公職，包括元朗區議會增選委員、推廣職業專才教育及資歷架構督導委員會委員、創新科技與產業發展委員會委員、遼寧省青年聯合會港區委員，以及自資專上教育聯盟應用教育文憑課程諮詢委員會委員和中文大學「在學．在職計劃」顧問委員會委員。

《香港01》早前邀請到團結香港基金副研究總監郭凱傑，到元朗朗屏邨惠州學校與家長分享大灣區的升學、就業及發展機遇。（周令知攝）

引用數據指標加深家長學生對大灣區認識

在講座中，郭凱傑首先向家長介紹了大灣區的基本概況和發展歷程。他將粵港澳大灣區與世界其他主要灣區如三藩市灣區、紐約大都會區及東京灣區進行了多項指標的比較，指出粵港澳大灣區在土地面積、人口、機場運營及航空郵件量，以及港口集裝箱輸送量等方面均領先於這些灣區。

接著，郭凱傑詳細介紹了中央政府於2019年發布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中的戰略定位及七個主要發展領域，並闡述了大灣區到2035年的遠景目標。他特別強調了大灣區在創新科技發展中的重要角色，幫助家長更深入地理解大灣區的發展藍圖，以及子女在當地升學及發展的潛在機遇。

團結香港基金副研究總監郭凱傑向家長分享大灣區的升學、就業及發展機遇。（周令知攝）

「十四五」規劃下香港青年發展機遇

此外，郭凱傑還介紹了國家「十四五」規劃中對香港「八大中心」定位的確立，讓家長清楚香港在大灣區中的角色及未來發展方向。他以港深生物科技合作為例，說明了內地知名企業與香港院校的合作情況。

最後，郭凱傑介紹了一系列支持兩地青年發展的措施，包括學生赴大灣區升學和就業的政策、途徑及當地的生活配套，幫助家長全面掌握發展機會，與子女共同規劃未來，希望加深家長對大灣區發展的理解，也為他們子女未來的升學和職業規劃，提供了寶貴的信息和指導。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

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