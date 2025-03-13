校園天地｜騎步同心 以愛共築校園新貌

為慶祝馬鞍山循道衛理小學成立25周年，本校於2025年2月15日隆重舉辦了「親子單車暨步行定向籌款活動」，期望以眾籌優化校園設施。這項別開生面的活動不僅為學生提供了鍛鍊體魄的絕佳機會，更透過趣味盎然的定向活動，讓學生及家長深入探索學校附近的社區，享受難能可貴的親子時光，進一步建立親密的關係。活動當天氣氛熱烈，參與者十分雀躍，為校慶增添了一抹亮麗的色彩。（內容由馬鞍山循道衛理小學提供）



（馬鞍山循道衛理小學提供）

推廣運動文化 促進身心健康

根據世界衛生組織的建議，5至17歲的兒童和青少年應每週至少進行60分鐘的中等至劇烈強度體能活動。本校一向秉持「全人教育」的理念，深知學生的身心健康至關重要，因此致力於創設多元化的體驗活動，鼓勵學生積極參與運動，培養健康的生活習慣。近年來，配合沙田區完善的單車徑設施，學校特別推廣單車文化，鼓勵學生及家庭參與單車活動，以提升身心健康及促進親子關係。此次活動正是我們推廣運動文化的重要一環，透過單車和步行的形式，讓學生在運動中感受樂趣，並在挑戰中提升自信。此外，活動也響應了精神健康教育，旨在提升學生的精神健康，建立關愛校園及關心社區的文化，讓學生在運動中學會堅持與合作，培養積極向上的生活態度。

（馬鞍山循道衛理小學提供）

活動順利舉行 嘉賓鼎力支持

本校榮幸邀請到前香港單車代表運動員蔡均樂先生、沙田區議員及前香港單車代表運動員楊英瀚先生，以及香港教育大學健康與體育學系高級講師陳靖逸先生擔任主禮嘉賓。他們的蒞臨不僅為活動增添了光彩，更以自身的經歷激勵參與者的士氣。學生和家長們積極投入活動，展現出高度的熱情與投入感。許多參與者表示，這次定向挑戰既有趣又富有意義，讓他們在運動中增強了體能，也增進了與家人之間的互動。更重要的是，活動讓學生們有機會認識和探索自己的社區，將課堂知識應用於實際環境中，進一步培養了對社區的歸屬感和責任感。

（馬鞍山循道衛理小學提供）

籌款成果豐碩 感謝各界支持

此次活動的成功離不開各界的鼎力支持。我們衷心感謝所有贊助商、學生、家長及教會同工的熱心參與與無私奉獻。籌款所得將全數用於優化校園設施，為學生提供更優質的學習環境。每位參與者都是活動成功的重要一環，我們對此深表感激。正是大家的共同努力，讓這次活動不僅達到了籌款目標，更成為一次充滿意義的社區盛事。

（馬鞍山循道衛理小學提供）

總結與展望

此次親子單車暨步行定向籌款活動是本校首次以單車及步行定向形式舉辦的大型活動。活動不僅達到了籌款目標，更為學生提供了促進身心健康的平台，並與教育局提倡的精神健康教育理念相契合。透過這次活動，我們深刻體會到結合不同形式的籌款方式不僅能吸引更多參與者，還能提升活動的趣味性和挑戰性。未來，我們將繼續舉辦類似活動，鼓勵學生在運動中挑戰自我，增強身心健康，同時促進社區凝聚力，攜手共創美好明天。我們相信，透過持續推廣運動文化，學生們將在健康、快樂的環境中茁壯成長，成為對社會有貢獻的未來棟樑。

（內容由馬鞍山循道衛理小學提供）

（馬鞍山循道衛理小學提供）

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