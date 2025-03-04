校園天地｜荃灣天主教小學STREAM Fun Day

荃灣天主教小學致力發展STREAM教育，推動創新課程，啟發學生創科潛能。學校於2025年1月20日舉辦STREAM Fun Day，創造「全民參與」的創新及科技學習氛圍。（內容由荃灣天主教小學提供）



荃灣天主教小學55週年校慶周年的開幕禮。（荃灣天主教小學提供）

以故事為引子 培養正向價值觀及解難能力

當日，各級設有不同的情景故事，由閱讀出發讓學生從故事中認「知」正向價值觀的可貴，透過情景誘發學生的內在動機「情」，強化學生作出正確的價值選擇之內在決心和「意」志力，並以「行」動為故事中的人物解決難題，以進一步內化學生的正向價值觀。

在颱風侵襲下，救援人員因路面水浸導致車輛未能行駛，因此便製作了「水陸兩用車」。（荃灣天主教小學提供）

打造「荃天TeamLab」 進行沉浸式體驗

為慶祝55周年校慶，「荃天TeamLab」以五大區域劃分: 光、空氣、水、動物及人，並融合了宗教、科技、藝術，打造出獨特的沉浸式環境，讓學生及家長於黑夜中進行科探活動，豐富其學習經歷。

親子體驗，察覺空氣的存在。（荃灣天主教小學提供）

從充滿「空氣」的氣球 體驗「空氣」的特性

空氣是無處不在，但又往往被人忽略而未能發現它的特性。為了讓學生知道空氣是佔有空間，更是具有重量，活動中以鏡和月球構思出「空氣」主題的世界，在視覺延展的空間內，透過觸碰充氣星球，讓他們親身感受空氣的存在。

爬蟲動物和植物體驗 探索「生命」的奧秘

「你試過觸碰爬蟲動物嗎？」在生物房間內，專業導師向學生們講解不同生物的特性，如球蟒、龜和守宮等，學生大使也講解校園內的盆栽，讓學生近距離觀察和接觸，認識各動植物的特性，更重要的是延展至生命教育，學懂愛護動物植物、珍惜生命。

暢遊水底世界 了解「水」的特性

在水世界的房間，學生可看到以水紋藍光燈和投影白幕來打造出藍色海底世界，學生們可聆聽水的聲音、觸摸水的觸感、觀看水紋的移動，以直觀的方式慢慢地了解水的特性，觀察水的流動及認識有趣的浮力。

水激發了學生的探索熱情 。（荃灣天主教小學提供）

運用視覺暫留 觀看豐富幻變的世界

在光的房間裏，風扇燈製作出不同的3D立體影像，在觀看多姿多彩世界的同時，引導學生提出「為甚麼？」。點燃學生的好奇心是STREAM教育中重要的基石，就讓他們在實踐中不斷探索、不斷創新，擁抱不一樣的明天！

（內容由荃灣天主教小學提供）

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