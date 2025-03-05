校園天地｜元朗信義中學在傳統與科技的交融中探索國學之美

中華文化在全球化的背景下持續發展，我們亦應留意其傳承與創新並行的一面，這樣才能真正實現「薪火相傳」。基督教香港信義會元朗信義中學可謂箇中典範，近年致力興辦國際化教育的同時，亦不忘深耕中華文化的根基，在中華文化周透過一系列活動，使學生借助現代科技的力量，突破傳統書本文字的桎梏，從更宏觀的視角深刻體驗中華文化的獨特魅力，更邀得書法名家陳偉泉先生，帶領學生領悟國學的美妙。（內容由基督教香港信義會元朗信義中學提供）



中華文化大使及國情學長兩大學生組織與校長老師合照。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

每年新春師生身穿華服遊走校園，是元朗信義的傳統。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

書法家陳偉泉先生賜教書法之道

元朗信義在文化周邀請了知名書法家陳偉泉先生為嘉賓。陳先生是香港警察書畫學會名譽副會長，也是中國書協會員中最年輕的成員，而且是饒宗頤教授的得意門生，擁有深厚的文化底蘊和出眾的藝術造詣，多年來積極推廣中國文化，致力於鞏固香港核心價值，在書法領域中廣受讚譽。是次文化周，陳先生親臨元朗信義賜教，學生得以領悟中國書法的美妙及中華文化的精髓。陳先生勉勵學生——「寫好中國字，讀好中國史，做好中國人」，讓學生以其為榜樣，學習他身上「優越有愛」的美好品質——在自己優秀的同時，亦給予機會他人，欣賞並指導學生，讓大家日臻優秀。在元朗信義的中華文化館「志情軒」深入交流時，陳先生極為讚賞元朗信義的學生對中華文化之熱愛，並寄語學生繼續深入研習國學，為弘揚我國文化出一分力。

陳偉泉先生擔任元朗信義文化周啟動禮嘉賓。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

陳偉泉先生勉勵學生深入學習中國文化。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

陳先生和學生於元朗信義的中華文化館志情軒交流國學。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

校長勉勵學生要放眼世界，展現博古知今精神

元朗信義尹浩然校長也是中華文化的愛好者。尹校長在文化周啟動禮中引導學生，在汲取祖國五千年文明、通曉古今之事的同時，也要放眼世界、關注當今社會的發展，此理念與元朗信義「背靠祖國，面向國際」的辦學精神相輝映。此外，尹校長鼓勵學生要了解祖國的歷史與傳承，也要以開放的胸懷，吸納世界各地的文化精華。尹校長在訪問中談及中華文化中最吸引之處：「以前我是修讀文學的，很喜歡『尚友古人』，見識他們不同的風範，如李白的豪放不羈及杜甫的沉鬱頓挫。」又將中華文化比喻為太極，並不帶排他性，而是具備包容萬物的風度，宛如白中有黑、黑中有白。尹校長亦談及中華文化從不脫節，如「孝道」、「仁愛」等文化根基，現今透過電子遊戲「黑悟空」和電影《哪吒》等與國際接軌，在迎合時代變遷的同時，亦不失中華文化的底氣。

尹校長強調元朗信義背靠祖國，面向國際的辦學特色。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

多元化的表演活動令人大開眼界，中華文化寓教於樂

學校透過多元化的中華藝術表演和文化活動，讓學生能夠「樂學」，愉快地學習中華文化，這也是元朗信義近年的辦學理念。學生隊伍帶來豐富的表演，如夜光龍、中國鼓和中國舞，令人讚不絕口。除了表演，學校亦舉辦不同活動，如「沉浸式元宇宙傳統文化展」，以人工智能和虛擬實境等現代科技手段，讓學生沉浸式體驗非遺手工、傳統遊戲等，在玩樂中感受國學的魅力。此外，設國粹變臉、猜燈謎和不同傳統攤位遊戲，讓同學全方位沉浸在中華文化的氛圍當中。

國情學長表演夜光龍，藉藝術弘揚家國情懷。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

利用現代科技，讓學生穿梭古今。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

利用現代科技，讓學生穿梭古今。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

傳統遊藝攤位，讓學生沉浸在古人智慧中。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

香港作為中外文化匯聚的國際大都會，背靠祖國，面向國際，為本地學子提供了得天獨厚的優勢。元朗信義中學亦秉持此理念，積極推動環球研學和交流活動，讓學生感受不同文化，洞悉國際社會的發展與挑戰。學校在強調國際化辦學的同時，亦透過舉辦中華文化周等傳統活動弘揚國學，讓學生在中華文化的沃土中成長，成為具深厚文化底蘊的國家棟樑、國際人才，真正實現「海納百川，有容乃大」的精神。

異國交換生亦一同參與文化周，學習中國文化。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

學生熱情參與文化活動，感受傳統國粹的魅力。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

（內容由基督教香港信義會元朗信義中學提供）

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