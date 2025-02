校園天地｜齊賀四十周年校慶　多元慶祝活動延續「敬主愛人」精神

寶血會伍季明紀念學校踏入四十周年,以「感恩、喜樂、傳承」為主題,籌劃連串慶祝活動。學校四十年來一直秉承耶穌寶血女修會的辦學理念,致力培育學生德、智、體、群、美、靈六育均衡發展。今年的開放日特別強調學生參與,不但讓同學們在籌備過程中實踐領導才能,展現團隊精神,而且能讓學生投入學校的活動,建立歸屬感。透過多元化的攤位活動,既能讓來賓感受學校的喜樂氣氛,更能體現『敬主愛人』的核心價值。(內容由寶血會伍季明紀念學校提供)



開展序幕

去年年初,學校舉行了別具意義的「40周年校慶啟動禮暨遊戲日」,正式為校慶活動揭開序幕,更設計了新興運動體驗環節,師生樂也融融。此外,千人傳球活動,老師、家長與學生共同參與其中,展現和諧共融的校園氣氛。

開放日展現創新與傳統交融

剛剛舉行的校慶開放日嘉年華更是慶祝活動的高潮,承蒙立法會議員江玉歡律師擔任開幕典禮的主禮嘉賓,並獲耶穌寶血女修會總會長區綺雯修女及校監劉燕棠修女撥冗親臨,同申慶賀,見證及祝賀本校創立四十周年。開放日以嘉年華形式舉行,除了設有近二十個特色攤位及展覽區,以介紹本校不同學科的教學特色外,亦提供不少玩樂攤位,充分展現學校多元化的學習和愉快中學習的特色。中文科的「寶季薈萃」及「語文樂無窮」展現學生的文學造詣。英文科以「Coming Home」為主題,讓訪客體驗英語學習的趣味。數學科別出心裁地設置「數學魔法樂園」及「數學奇幻Gallery」,將抽象的數學概念轉化為生動有趣的互動遊戲。常識科的「常識檔案館」及「常識體驗館」,向大家分享本校學生的學習成果和讓來賓動手試驗學生的科技設計模型。音樂科展示學生的音樂樂器設計,另設由學生現場即席演奏音樂。視藝科的「同賞、童創、樂繽 FUN」則展示了學生的創意作品。

STEAM攤位新體驗

為配合現代教育發展,學校特別設立多個STEAM相關攤位。包括「Coding and Go Mouse」編程體驗、「A.I.體適能」及「太極STEAM in PE」等創新項目。「Matatalab玩樂區」更讓參觀者親身體驗科技教育的樂趣。「無人機足球賽」展現科技與運動的完美結合。操場上的充氣滑梯、即影即有相片攤位和製作流沙樽活動也為開放日增添不少歡樂氣氛。

美食與紀念品

開放日特設「『家』點小食」攤位,由家教會委員精心準備魚蛋、腸仔、燒賣等小食,家校合作,同心齊賀校慶。另設「美味小站」供應爆谷、雞蛋仔和棉花糖,使校園內香氣四溢,能滿足不同感官享受。校慶紀念品銷售處亦預備了別具意義的校慶紀念品供來賓選購,不少畢業生都相約而來,看見攤位內的迷你校簿,都爭相購買來收藏,藉以懷緬昔日的校園生活。值得一提的是,是次開放日的攤位、遊戲設計、展品製作以至當天的接待服務,大部分由校內學生擔任設計和協助,與老師合作,一同招待來賓,充分發揮他們的領導才能和團隊合作精神,更促進師生的關係。

綜藝匯演展現才華

校慶開放日的綜藝匯演呈現多個精彩節目,當中包括學生獨輪車表演、舞蹈組學生優美的演出、約二十對親子以舞蹈演出《腳印》、在校學生與校友畢業生同場上演拉丁舞,以及師、生和工友攜手合作的音樂表演《Give Thanks》,加上由小一「寶季人」演唱《I’ve got the Joy Joy Joy》,期望展現學校各成員的才華,亦實現學校一直以來「傳承」與「創新」並重的特色,而感謝天主一路以來眷顧寶血會伍季明紀念學校,感謝前人——修女、校長、老師、職工、恩人、同學和家長們四十多年來一同建樹,讓學生能在充滿愛心的環境下學習與成長,為社會作出貢獻,繼續活出校訓「敬主愛人」嘅精神,幫助有需要的人。

多元比賽凝聚社群

為慶祝校慶,學校舉辦了一系列極具創意的比賽活動。其中「四十周年校慶標誌親子設計比賽」和「校慶標語創作比賽」特別鼓勵家校合作,讓家長與學生共同發揮創意,設計富有意義的校慶標誌。另外,面向社區的幼稚園填色比賽吸引了來自不同幼稚園的學生及家長參與,反應熱烈,特別恭喜荃灣聖母幼稚園獲得最積極參與學校獎。

盛大晚宴續寫新章

「齊頌主恩 寶季同行」40周年校慶晚宴不僅是慶祝活動的高潮,更象徵學校繼往開來,邁向新的里程碑,讓一眾師生、校友、家長聚首一堂,共證學校邁向新里程。

展望未來,寶血會伍季明紀念學校將繼續秉承創校使命,發揚寶血精神,培育更多善於探索、樂於學習及勇於接受挑戰的「寶季人」。

