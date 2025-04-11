《香港01》家長講座　觀塘區議員梁思韻分享學生網上防騙策略

近年本港網絡騙案屢見不鮮，學生因為對網絡世界充滿好奇且警覺性較低，成為騙徒的目標，因此家長有需提升媒體及資訊素養，認識騙案手法和防騙招數，從而教導子女分辨資訊真偽避免墮入網絡陷阱。



一直關注年輕人網絡安全問題的菁英會副主席、觀塘區議員梁思韻表示，在現今的數碼世界，家長要懂得與科技的「相處之道」，除了迎接科技，亦要具備有效駕馭科技的素養，同時要培養子女這方面的素養，才能有效保護他們免受欺詐。



梁思韻是生歷奇教育創辦人以及兒童地方志的作者，身兼多項公職，包括教育局課程發展議會價值觀教育常務委員會委員。

梁思韻到高雷中學出席講座，與家長分享網上防騙策略。(羅國輝攝)

本港的網絡騙案問題日益嚴重，梁思韻早前到高雷中學出席一個家長講座時，引用警方數據指出，過去警方統計平均每 20 分鐘發生一宗騙案，如今已進一步惡化至每 14 分鐘一宗，情況令人擔憂。而在這些騙案中，不少受害者都是年輕人，特別是經常使用網絡的學生。

她表示，騙徒的手法不再只是局限於傳統的詐騙電話或釣魚電郵，而是滲透到社交媒體、網上遊戲甚至人工智能技術之中，令學生難以分辨真假。常見的網絡騙局包括社交媒體詐騙、網上遊戲騙局、假網店與購物騙局，以及AI 聲音克隆詐騙等。當中騙徒會透過盜取社交媒體帳號，冒充學生的朋友或家人，以緊急求助為由騙取金錢，又或是利用 AI 技術克隆聲音騙取受害者信任，繼而進行詐騙。

面層出不窮的網絡騙局，梁思韻認為，家長應為子女建立網絡安全防線，包括培養子女的網絡安全意識，教育子女如何辨別可疑訊息；多陪同子女上網，給予子女適當指導確保他們能夠安全使用互聯網，以及提醒子女對素未謀面的網友保持警剔。

梁思韻認為家長與子女攜手建立良好的網絡使用習慣。(羅國輝攝)

梁思韻強調，要保護子女免受網絡欺詐，並非完全限制他們使用科技，而是要透過正確的引導，讓他們具備應對網絡風險的能力，她並呼籲家長與子女攜手建立良好的網絡使用習慣，共同打造一個更安全的數碼環境。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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