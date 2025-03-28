《香港01》媒體及資訊素養周　認識AI機遇與挑戰　學應對網絡欺凌

隨着科技不斷發展，人工智能（AI）已成為現代生活中不可或缺的一部份，並逐漸以多種形式融入到我們的日常生活。 《香港01》早前為禮賢會彭學高紀念中學舉辦媒體資訊素養周展覽，向學生介紹人工智能的應用、倫理及挑戰，並分享網絡陷阱及網絡欺凌應對方法，以及分辨假新聞的實用知識。



《香港01》早前到禮賢會彭學高紀念中學舉辦媒體資訊素養周展覽，向學生介紹實用資訊。（禮賢會彭學高紀念中學提供圖片)

展覽介紹如何具備媒體資訊素養

展覽內容介紹何謂媒體資訊素養，引導學生理解媒體資訊素養的重要性，讓學生學會如何獲取、分析、辨別、評價資訊，並具備創造媒體內容的能力，同時進一步指出，具備相關能力將有助推動社會發展，增強公民意識和社會責任感，並對保護個人私隱安全及促進媒體健康發展帶來的正面影響。

展覽內容亦包括在社交媒體發布言論的注意事項；要以尊重他人為原則， 避免攻擊性、侮辱性或冒犯言論，發布者要為自己的發言負責，避免傳播謠言或不實信息。

網上世界瞬息萬變，對於如何分辨假新聞，展覽向學生介紹假新聞特徵，例如標題誇張、來源不明或不可靠、內容情緒化與新聞客觀持平原則背道而馳，對於報導內容並沒有實質證據支持等。

《香港01》早前到禮賢會彭學高紀念中學舉辦媒體資訊素養周展覽，向學生介紹實用資訊。（禮賢會彭學高紀念中學提供圖片)

分享應對網絡欺凌實用資訊

對於網絡欺凌問題，展覽亦向學生介紹相關實用資訊，包括如何應對網絡欺凌，並保障自己免受網絡欺凌。例如不要回應網絡欺凌者，除了要保存證據外還要尋求支援及專業協助，阻止和報告事件，並學懂保護個人資訊。

除此之外，展覽亦向學生講解網絡安全注意事項，教授保護個人私隱及資訊的實用方法，避免成為網絡詐騙對象，提供識別網絡詐騙的貼士。

了解人工智能挑戰與機遇

此外，展覽亦涵蓋人工智能（AI）基礎概念，如發展歷史及AI所涉及的專業領域。同時亦向學生介紹AI發展為社會帶來的機遇與挑戰，並以實際應用案例，突顯出AI的內容推薦與個性化服務功能可以使企業得到強而有力的支援。

展覽亦列舉AI發展所帶來的挑戰，如數據私隱問題、偏見與公平性問題，以及引發的失業問題，希望學生透過參觀展覽，反思利用科技時亦不能忽略倫理道德考慮，提升媒體及資訊素養。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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