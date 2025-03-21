《香港01》中華文化學人　高雷中學故宮親子遊　AR尋寶學中華文化

「成日話九五至尊，九五至尊係咩呢？原來係話佢（皇帝）件袍上面有8條龍，另外嗰條龍喺邊呢？另外嗰條龍原來係佢自己！」。高雷中學家長張先生早前與在該校就讀的女兒一起參加由《香港01》旗下「01教育」舉辦的「中華文化學人計劃 — 親子參觀香港故宮文化博物館」活動，過程中學到不少與中華文化相關的知識，深感獲益良好，而印象最深刻的就是「彩雲蝠壽字金龍紋男龍袍」，對九五至尊一詞有了更深刻的見解及認知。



高雷中學早前參加《香港01》旗下「01教育」舉辦的「中華文化學人計劃 — 親子參觀香港故宮文化博物館」活動，有約120名教師、家長及學生參加。（黃寶瑩攝）

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高雷中學約120人參加活動 加入AR元素提升趣味及互動性

「中華文化學人計劃 — 親子參觀香港故宮文化博物館」活動於3月1日（周六）早上舉行，有約120名來自高雷中學的家長及學生參加。他們抵達香港故宮文化博物館後，就在博物館正門拍攝大合照留念，然後分成3組，分別由《香港01》的工作人員帶領，從不同展館開始參觀活動。參觀設有自由活動時間，參加者可以按照自己的節奏及步伐，自由參觀博物館內的各個展廳。

為提升是次參觀活動的趣味性及吸引力，《香港01》特意製作「中華文化ARVR尋寶遊」小冊子，以猜謎方式介紹10個重點展品。尋寶遊亦有ARVR元素，各項展品可以在手機內以擴充實境或虛擬實境形式活靈活現，以視覺元素加深印象。（黃寶瑩攝）

香港故宮文化博物館的展品眾多，家長及學生們難免感到花多眼亂。有見及此，《香港01》特意製作「中華文化ARVR尋寶遊」小冊子，於參觀開始前向所有參加者派發，以猜謎方式介紹10個重點展品，吸引家長與子女們一起在博物館內尋寶，使參觀活動更具趣味性及吸引力，有學生為了找齊10個謎底，努力奮戰至參觀活動的最後一刻，以換取小禮物。尋寶遊亦有AR/VR元素，各項展品可以在手機內以擴充實境或虛擬實境形式活靈活現，以視覺元素加深印象。

家長讚親子遊故宮有助認識中華文化 學生稱活動比想像中有趣

家長張先生（右）與女兒（左）一起參加是次故宮親子遊，笑言自己在中華文化知識方面的獲益可能比女兒還多。（黃寶瑩攝）

張先生與女兒一起參加參觀活動，他對可以與女兒一起參觀香港故宮文化博物館感到十分開心，決定報名參加活動是因為想認識中華文化。他認為活動的確有助女兒認識中華文化，更笑說他自己從中學到的中華文化知識可能比女兒更多。

姚生（右二）、姚太（左二）及兩名兒子姚煒彬（右一）和姚學霖（左一）一起參加是次活動，認為活動有助兒子學習中華歷史及文化。（黃寶瑩攝）

姚生、姚太及兩名兒子一家四口出席參觀活動，他們指過去一直希望參觀香港故宮文化博物館，唯過去未有合適的時間及日子可以預約，適逢學校舉辦親子參觀活動，認為機會難得，決定全家報名。姚生及姚太認為活動有助兩名兒子學習歷史，以實物提供初步概念，之後正式學習相關知識時印象就可以更加深刻、更加容易，期望學校未來可以舉辦更多類似活動。

正就讀中四的姚煒彬同學就指自己對中華文化有興趣，想知道更多有關中國皇帝如何生活及中式建築的知識，認為是次參觀的得着比想像中多，因為博物館有很多實物展出，又提到從是次參觀學到不少歷史知識，有助未來學習中文、中國歷史及中華文化。

高雷中學早前參加《香港01》旗下「01教育」舉辦的「中華文化學人計劃 — 親子參觀香港故宮文化博物館」活動，有約120名教師、家長及學生參加。（黃寶瑩攝）

《香港01》推出的中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。

《香港01》具備支援數十間本地中學及小學舉辦中華文化相關活動經驗，包括內地交流團、本地參觀、到校講座和工作坊等，同時可為學校提供媒體報道支援，與社會各界分享學校推動中華文化的動向。

如有興趣了解更多詳情，可電郵至education@hk01.com或 WhatsApp（35828747）與黃先生聯絡。

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