第四屆少年警訊創新科技大賽　航海學校推無人機空投救生圈獲獎

為培育更多未來創科人才，香港警務處舉辦第四屆「少年警訊創新科技大賽」，今年有超過1,700名來自近160間中小學校的學生參加，提交逾1,300份作品。今屆大賽作品圍繞5個主題，包括社區安全、防騙滅罪、青年抗毒、人工智能及樂齡科技，鼓勵學生運用STEAM知識，研發創新科技產品，創建「智慧城市」。



4支隊伍於比賽中脫穎而出，其中香港航海學校憑「空投式自動充氣救生圈」獲得初中組傑出表現獎，以無人機投放自動充氣救生圈，為墮海者提供即時浮力支援。另外，啟基學校、鳳溪第一中學和聖公會李炳中學分別獲得高小組、初中組及高中組冠軍。



香港航海學校中二、中三學生團隊憑所研發的「空投式自動充氣救生圈」榮獲「少年警訊創新科技大賽2024-2025」傑出表現獎。（鍾詠茵攝）

空投式自動充氣救生圈為墮海者提供即時救援

香港航海學校的學生團隊由中二及中三學生組成，其研發的「空投式自動充氣救生圈」利用無人機的飛行速度和靈活性，配合感光型開關技術，實現簡單精準空投操作，是一個出空投救援系統。

香港航海學校方曉輝老師表示，團隊的設計意念源於他某次駕車外出時，看到途人遇上車禍，需要即時協助。該次經歷深深啟發了他和學生們，認為「不一定專業人士才可救人，自己也可以去救」，因此開始思考簡單而及時的救人方法。團隊發現墮海意外中，救援人員一向難以把救生圈準確拋下，經研究後認為無人機可作為極佳的工具，於是決定採用為作品基礎，並衍生整個作品構思。

研發過程困難重重 需要多次試飛

香港航海學校學生團隊坦言，即便有了作品概念，研發過程中亦遇上不少困難，包括船上常用的救生圈大多過重，影響機動性，因此需花不少時間張羅大小和材質合適的救生衣。另外由於試驗無人機的環境臨近海邊，每次測試也受不同風速影響，導致操作無人機及記錄數據難度提高，需要多次試飛才得到準確資料。

另一位指導老師陳俊貴表示，整個作品大約耗資2萬港元，當中包含機械和聘請專業人士教學等成本。作品推出後，無人機成為校內教學重點之一，學校更曾與內地學校合辦「無人機交流團」，讓兩地學生交流最新無人機技術。校方期望相關系統未來有機會應用於本地渡輪及其他海上交通工具，推動不同船公司資助海員取得操作無人機資格，以促進技術普及。

啟基書院曹密菲（左一）、郭納衡（左二）同學以「樂齡科技」為主題，研發出「訓練長者舌頭」的智能遊戲；鳳溪第一中學蔡智龍（右一）、歐沛妤（右二）及陳詩薇則設計了「綠化帶生長範圍監察裝置」。（鍾詠茵攝）

高小學生研發智能遊戲 改善長者吞嚥困難情況

至於獲得高小組冠軍的啟基書院學生團隊以「樂齡科技」為主題，研發出「訓練長者舌頭」的智能遊戲，利用人工智能偵測使用者的舌頭方向，讓長者跟隨節奏轉動舌頭，鍛煉肌肉力量及靈活性，藉以改善吞嚥困難的情況。

初中組冠軍得獎隊伍鳳溪第一中學的三位學生則設計了「綠化帶生長範圍監察裝置」，運用物聯網技術進行自動化監測，希望能降低樹木過度生長而引發的意外，同時大幅減低人力監測成本。

聖公會李炳中學的學生團隊開發了一款同時具備助行器和電動輪椅的創新產品，名為「最輕GPS行動電源推動助行器與電輪椅整合」。（鍾詠茵攝）

高級組冠軍隊伍聖公會李炳中學的學生們則開發了一款同時具備助行器和電動輪椅的創新產品，名為「最輕GPS行動電源推動助行器與電輪椅整合」，裝置特點電源採用俗稱為「尿袋」的行動電源，輪椅容易攜帶並能於飛機上使用，讓長者更方便出行。