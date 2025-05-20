萬鈞伯裘書院辦線上國際交流會助學生擴眼界　以科技拉近學習距離

新冠疫情肆虐本港期間，學校的恆常交流活動被迫暫停，為了讓學生能繼續與不同國家的同學交流，萬鈞伯裘書院當時想到一個妙法，就是舉辦線上千的「學生說教育」國際會議」，讓來自不同國家的同學透過網上視訊會議方式，就全球或本國與主題相關的現狀分享及交流。



活動於今年（2025年）進入第五屆，反應仍然相當熱烈。萬鈞伯裘書院校長黃頴東接受訪問時表示，學生在線上會議中全程以英語和不同地區的同學交流學習，有助擴闊他們的眼界，亦能從中認識新朋友，以科技拉近人與人之間的距離，為學界提供參考例子，共同推動跨國教育交流。



萬鈞伯裘書院校長黃頴東表示，學生參加線上交流會有助擴闊眼界。

活動反應熱烈 逾200名不同國家學生參與

今年「學生說教育」國際會議的主題為「非物質文化遺產：保育與傳承」，有逾200名來自港澳台地區、內地多個城市，以及日本、新加坡、加拿大、愛爾蘭、和越南等地的學生參加，透過深度交流互相認識不同家國如何保育及傳承當地的非物質文化遺產。

為了讓全校學生能夠共同參與是次活動，校內於舉辦會議之前已透過不同活動，包括跨級跨學科活動、專題講座、展覽、工作坊、班際比賽等，讓學生能夠一同了解會議的討論內容。校監譚萬鈞表示，活動有助體現學校所提倡的6C深度學習能力，豐富學生的學習經歷和促進創意思維。

萬鈞伯裘書院舉行深度學習交流計劃：「學生說教育」國際會議活動。（萬鈞伯裘書院提供）

交流活動不嫌多 實體線上交流雙軌並行

黃校長表示，學校一向主張學生擴闊眼界，而擴闊眼界最直接的方式就是讓學生與本地或海外的同學接觸，大家互相交流學習。他說，由於在疫情期間實體交流活動被迫暫停，而隨着Zoom線上視訊學習變得普及，令學校萌生起舉辦線上交流會議的念頭。第一屆會議的主題是「疫情下的學習」，學校亦能從中亦可了解學生對於以這樣的方式進行交流的意見。

首屆國際會議受到學生的歡迎和好評為學校堅持繼續舉辦這項活動注下了強心針。黃校長說，線上交流不但成本較低，亦不受地域和空間掣肘，加上成效顯著，故校方本着「交流唔怕多」的理念，即使疫情復常後仍照樣舉辦，讓實體和線上的交流活動雙軌並行。 今年的活動反應非常熱烈，不論是本地抑或海外的學校都踴躍報名參加。

黃校長希望能藉此鼓勵更多學校嘗試類似的交流模式，突破實體空間的限制，一起促進全球教育交流。