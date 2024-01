專訪｜萬鈞伯裘書院不一樣的 ACTIVE STEAM+ 學生學習經歷

萬鈞伯裘書院的教育理念為「人人可教、皆可成材」,堅信每名學生均有自己的才華,每名學生均有自己的特點和個性。學校著重發展 STEAM 教育,配合現今教育科技發展,以整合、連貫及具階梯性的學習活動,建構不一樣的 ACTIVE STEAM+ 學生學習經歷,以培養學生深度學習素養及創新精神。二零一八年,學校取得全港優秀 STEM 學校及全國十佳科技教育創新學校殊榮。



#人工智慧科技學習經歷 #讓學生動手做科研 #助培育 STEAM 科技人材

「ACTIVE STEAM+ 創科新動力發展計劃」糅合學生學科知識、延展性活動、多元學習活動及全校性活動,展開以主題形式、具創意的學習。學習經歷注入創新元素,包括人工智能(AI) 知識、設計思維模式及學習科學的認知。學校致力共建智慧園,校園設有 InnoTech Centre 創新科技中心、人工智慧及物聯網實驗室、生物遙距實驗室、AI Eng Studio 等,讓學生運用數理科技知識作應用及日常實踐,並發展學生自主學習、語文 AI for Social Good 科技創新的項目。透過有效的課程推動、校內外活動及網上資源,培養不同層面具備創造力、協作和解決問題能力的多元人才,讓學生面對多變的未來。

學校亦致力共同推展課程內外 STEAM 學習活動,促進學生創意思維及深度學習(6C)共通能力的發展。由中一級全面普及推行科創時段計劃,透過動手製作生活化科學實驗及新興科技實踐活動,提升同學對科研的知識和興趣,有助學生培養二十一世紀所需技能和世界觀,並於不同學習領域上加強動手協作和科學及科技思維的協作。

學校由二零一五 / 一六學年至二零二二 / 二三學年開辦資訊科技增潤班(Enriched IT Programme),為學生提供深入的資訊科技培訓。另外,學校獲政府資訊科技總監辦公室「中學 IT 創新實 驗室」計劃,推動編程教育及元宇宙科技。學校亦積極發展人智能教學,成為香港中文大學 AI for the Future(智為未來)計劃領袖學校,於初中及高中推展整合性人工智能課程,使每名學生均能學習人工智能知識,並帶領學生成為新一代科創人才。

隨著人工智能的發展,學校亦積極推長生成 AI(Generative AI)促進學生自學能力,於不同學習領域下推展以 ChatGPT 為主題的創新教育項目。學生能透過 ChatGPT 的生成技術發展促進學生自主學習,透過提問技巧推動他們個性化學習 延展性學習及學習反思,為教學作出適切評估。學生運用平板電腦進行課堂提問,透過生成 AI 應用程式強化學生學習果效。此外,學校亦推動資訊素養及生成 AI 家長教育課程,以促進家長對新興科技的認知。

+ 1

鼓掌 - 創新教育歷程(CLAP - TECH Pathway)

CLAP-TECH Pathway 由香港賽馬會慈善信託基金、香港浸會 學及 IBM 合辦,為高中資訊科技及生涯規劃活動帶來的創新機遇。同學們從中四開始參與資訊科技應用學習課程,課程亦推 展師友計劃(Mentorship Programme),參與學生與各大企業如 IBM、Microsoft 及 UBS 的業界導師進行配對,與業界導師建立良好關係。他們除了可以與學生會面交流,分享業界工作經驗外,亦能加強業界夥伴協作及學生職場體驗,透過應用學習推廣職專教育。

與全球連繫 擴闊學生視野

學校積極推動國際交流活動,多年來足跡遍及二十多個國家及地區。學生於交流團除了擴闊視野,更能於當地學校作交流。學校本年度舉辦了多項與 STEAM 相關的交流團活動,共有超過三百名學生參加。其中學生參與英國及法國資訊科技交流團,於歐洲最大型資訊科技教育展覽 BETT Show 展 學生創新作品,並且於會場與不同的科技公司作活動交流以了解最新科技發展。此外,學校亦加強學生對國內包括大灣區的科技發展的認識,舉辦以科技及創新為主題的交流團活動,參觀大灣區創新園地及國內科技機構。

中五級學生與瑞銀集團(UBS)進行配對,業界導師到校參與師友計劃(圖片由學校提供)

推廣共享 STEAM 教育經驗

學校為學界推廣共享 STEAM 教育經驗,近年亦獲得優質教育基金主題網絡計劃(QTN)撥款,推行「透過活的科學促進中小學創意 STEM 教育」,協助中小學推動以科學為本的數理科技學與教活動。本年度全港共有八所中小學參與計劃。透過計劃,老師們能運用科學套件、微型電腦板並帶到課堂,提升學生學習科學的興趣,營造活的科學活動。

學校資料

地址:新界元朗天水圍天華路51號

地區:元朗區

電話:2448 2960

傳真:2447 1924

電郵:enquiries@mkpc.edu.hk

網址:www.mkpc.edu.hk

學費(每學年)

中一至中五:HK$6,000(分 10 期繳交)

中六:HK$6,000(分 6 期繳交)