曾璧山(崇蘭)中學引入最新機械狗　讓AI看得見摸得到提升學習動機

撰文：盧勁揚
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學習若能學以致用，成果自然比紙上談兵更顯著。曾璧山（崇蘭）中學早前斥資約20萬元引入多隻機械狗，其中一隻價格更高達13萬元，屬現時最新型號，放眼全港學界亦僅該校擁有。該款機械狗已內置AI模型，可完成特定任務，用家亦可二次開發，使機械狗可以完成更多任務。學校斥資引入機械狗，旨在讓學習及運用AI成為「看得見、摸得到」的學習體驗，提升他們對AI學習的興趣及動機，真正與未來接軌。

曾璧山（崇蘭）中學校長何沛勝表示，AI時代已經來臨，教育不能停留在學習理論，只從書本上認識人工智能，而是可以親身體驗AI在生活中的應用，學校引入機械狗正是讓AI「活起來」的最佳例子，使學生的學習變得更具體和有趣。

曾璧山（崇蘭）中學引入的機械狗屬最新款式，可以一些其他款式做不到的高難度動作，例如站立、打筋斗及上落樓梯等。（盧翊銘攝）

學AI要有實物兼生活化　以機械狗激發學生興趣

何沛勝校長表示，現今學生對人工智能的理解，大多來自網絡或電視，知道AI可用作生成圖片、機械人懂得跳舞等，但「全部都係平面隔住個Mon（螢幕）睇」，學生停留在被動接收的階段。他認為，未來社會需要的是能夠與科技共存、懂得操作科技的人才，因此學校積極推動學生學習編程，學懂與機械溝通。他亦希望透過實物教學，例如引入能與學生互動的機械狗，讓學生實際操作，真真正正掌握AI技術和培養興趣。

何沛勝校長表示，引入機械狗有助學生親身體驗AI在生活中的應用。（盧翊銘攝）

學校引入的機械狗是結合了人工智能、編程及物理知識的教學工具。馮敬皓主任指出，這部機械狗內部配備了多個感應器，能即時感應周圍環境變化，對不同地形作出反應，而這些操作背後涉及AI的邏輯判斷、感應數據處理與機械控制，學生能透過親手操作，理解人工智能的概念。

課程方面，學校設有普及和進階課程。普及課程會以小型機械狗為教材，學習以Python編程控制小型機械狗完成不同動作，亦會訓練小型機械狗進行物件辨識，並根據指定條件，完成不同動作。如果學生對課程有興趣或能力較高，可以參加進階課程，挑戰二次開發大型機械狗完成特定任務，例如自動控制機械臂執拾物品。現時，學校的機械狗已經可以進行巡邏工作。

學生輸入指令後，機械狗即可做出前空翻的動作。（盧翊銘攝）

馮主任說，學生學習控制機械狗的過程中偶然會遇到困難，得到的結果未必與預想一致，但正是這種挑戰能夠令學生嘗試解難，一步一步地去學習修改和解決問題。 何校長就認為，引入機械狗後，學生明顯更投入學習編程。他指出，過往學生寫程式時，往往感到難以入手，甚至覺得沉悶，學習興趣不高。不過，現時可以把抽象的內容透過機械狗呈現眼前，便會覺得很興奮而且較易明白，同學亦會願意學習更多，這正正反映學習應該是「看得到、摸得到」。他同時希望，將來學生可以運用該些技能幫助解決不同社會難題。

學生讚機械狗將編程實體化有助學習

機械狗不僅是一項創新教學工具，更成為學生探索人工智能與編程世界的重要橋樑。就讀中三的廖政輝同學表示，以往學習編程時經常感覺內容抽象，寫程式時覺得指令完美無瑕，但當在機械上展現出來時，呈現出來的動作與預期往往存在落差。不過，現在可以透過機械狗，即時看到程式在現實中的效果，讓他可以直觀地觀察錯誤並加以修正，學會從實踐中調整與改進。他更笑言，有時甚至會把天馬行空的點子透過編程實現，過程充滿樂趣和挑戰。

兩位同學都表示，能完成老師給予的任務感到非常有成功感。（盧翊銘攝）

另一名中三學生易俊成則認為，從機械狗身上學習到的不只是編程，更包含機械人邏輯、感應和控制等知識。他坦言，一開始接觸大量代碼時曾想過退縮，但嘗試了一段時間後開始掌握當中的技巧，更會開始思考如何突破來達到想要機械狗呈現到的效果。

兩位同學都表示，過程中最大的收穫是從不斷嘗試中獲得的成功感。他們認為，與同學一同討論、反覆實驗如何讓機械狗更準確地完成動作，當最終能完成老師所指定的任務，甚至做出超出預期的效果時，都非常有滿足感。

何校長認為，機械狗能讓同學更投入學習編程。（盧翊銘攝）

開設工程科學科　教導學生使用工具及解難

除了學習編程控制機械外，學校亦注重培養學生動手解難的能力，因此特別開設「工程科學科」，培養學生從日常生活中發現問題，並運用知識動手解決。何校長表示，學生會學習鋸木及使用螺絲批等基本工具，亦會接觸3D打印技術，例如當椅子損壞時，懂得自行修理而非更換。馮主任更舉例，說之前學生發現班房門旁邊的立體字脫落後，他們已經懂得自己量度尺寸，再3D打印一個新字補回。

何校長亦指，不論引入機械狗或開設工程科學科，均旨在鼓勵學生把所學知識綜合運用出來，而這正是學校的教育目標。

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