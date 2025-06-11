元商中推兵馬俑主題學習　學生AI建俑坑模型結合雲計算校園電視台

元朗商會中學於本學年（2024/25）推出以秦朝兵馬俑為主題的跨學科主題式學習，結合多達13個學科的知識，以及雲端技術、人工智能、創新科技等技能，以秦朝作為中國歷史上首次大一統為切入點，培養學生家國情懷、傳承和弘揚愛國主義精神、提升國民身份認同感。



元朗商會中學作為教育局課程發展處國民教育學習圈（2024/25 學年）的參與學校之一，就於5月15日舉行一場公開課，題為「盛世中華．文化出海 — 從探索兵馬俑的奧秘到弘揚中華文化」，與教育界同工分享課程內容、教學手法及心得、以及成果。



元朗商會中學於5月15日舉行題為「盛世中華．文化出海 — 從探索兵馬俑的奧秘到弘揚中華文化」的公開課。（元朗商會中學提供）

學生扮演秦國宣太后演唱當時音樂 各科齊解8個兵馬俑之謎

兵馬俑跨學科主題式學習涉及的13個學科包括價值教育、中國語文、中國歷史、公民與社會發展、視覺藝術、音樂、經濟、旅遊與款待、地理、科學、家政、設計與科技、公民、經濟與社會。以旅遊與款待科為例，學生就以課堂所學制訂一個5日4夜的西安行程。音樂科則介紹了當時的「樂府音樂」，並由就讀中四的樊雅晴粉墨登場，扮演戰國時期的秦國宣太后，唱出〈九章．橘頌〉。

元朗商會中學中四學生樊雅晴花數個月時間研究秦朝服裝，樣式、頭飾、顏色等都有研究，圖中樊同學身穿的整套宣太后服裝是從網上購買的成衣加工而成。她又提到，為了確保歌詞可以配合音樂，特別調整了音調，另外表演時特別以四方步顯示出宣太后的莊嚴。（盧勁揚攝）

接續，公開課以不同學科知識解開8個兵馬俑之謎，其中設計與科技科就分析了兵馬俑坑的結構，解釋為何兵馬俑坑會設有土隔牆。家政科就以象徵吉祥及平安的百家衣切入，讓學生發揮創意，分別在布料上繡上帶有寓意的圖案，再縫製成兵馬俑的鎧甲。最後，公經社科及價值教育科就以兵馬俑也有「溫度」為引子，介紹兵馬俑的「千俑千面」，無一雷同，體現當年工匠的技術及精神之外，現今亦在不同守護人的保護之下才得以保存及紀錄。

自評3D模型像真度逾八成 有助認識兵馬俑

元朗商會中學人工智能資優教育團隊花數個月時間建立虛擬兵馬俑坑立體模型，成員包括前排左起的3位中二學生蘇令堯、古立揚、陳俊庭。後排左起為趙潤鋒副校長、劉曉華副校長、周可慧校長、及黃鳳鳴副校長。（盧勁揚攝）

兵馬俑跨學科主題式學習的一大重點，是由學校的人工智能資優教育團隊製作虛擬兵馬俑坑立體模型，其細緻程度之高，連兵馬俑的不同表情都能重現。中二學生陳俊庭、古立揚、及蘇令堯都是人工智能資優教育團隊的成員，他們與其他成員花數個月時間，以人工智能構建虛擬兵馬俑坑立體模型。

雖然團隊沒有前往當地，但仍有方法收集資料建模。陳同學解釋，他們採用了不少網上資源，例如掃瞄圖片以製作立體模型。古同學就認為團隊製作的模型與實物有八至九成相似，未能重現的部份是兵馬俑的細節，像是小刮痕或掉漆等。蘇同學就指，如果只閱讀兵馬俑的課文，其實難以想像兵馬俑的樣子，而虛擬立體模型有助建立認識，例如同學可以放大觀察各個兵馬俑，看看「千俑千面」是否屬實，以至是研究不同兵馬俑的穿著裝備。

周可慧校長指，很欣賞學生以有限資源解決難題，成功完成模型，相信學生們有所得著，成果更已經透過公開課將技術在教育界推廣出去，使更多人對兵馬俑有所認識。黃鳳鳴副校長就表示，學校學生過去曾製作故宮Minecraft模型，模型獲香港故宮文化博物館用作定期工作坊教材，虛擬兵馬俑坑立體模型會以類似模式，尋找外間機構合作，應用於教育之上。

疏理脈絡最難 根據學校強項調整教學內容

黃鳳鳴副校長（左二）表示，是次兵馬俑主題跨學科主題式學習的最大難度在於疏理13個科目對歷史及兵馬俑的觀點。（盧勁揚攝）

就是次兵馬俑主題跨學科主題式學習，黃副校長指選材是因為早前高鐵開通由香港直達西安的班次，愈來愈多學校對前往西安交流感興趣，所以回應學界同工需求，以西安最著名的兵馬俑為主題製作教材。她指，過程最大難度在於涉及多達13個科目，但各科都有自己看待歷史及兵馬俑的觀點，需要做到將13個科目都無縫接合，以歷史大環境為起點，深入討論不同範疇，其間教授知識及技能之餘，同時提升學生的民族意識及身份認同。

古今結合環環相扣 打破中史沉悶印象

被問到如何做到有趣味的中華文化教育時，任教中文的劉曉華副校長就指不少學校的教學內容都取自出版社，但出版社的內容不會針對特定學校或學生，所以關鍵在於由學校根據學生的特色、興趣、及專長調整由出版社提供的內容。他舉例，中文及中史科在推廣中華文化方面是必然相關的，但這兩科教授的知識較為平面，而元朗商會中學在AI方面較強，由AI團隊的學生配合，建立3D兵馬俑坑模型，有助以更立體及生動的方式呈現整件事，幫助學生探索及觀察。

趙潤鋒副校長亦提到，不少學生對中史科的印象就是沉悶，所以學校於構思是次公開課時，都鼓勵各科加入不同有趣的元素，例如嘗試將古今結合。他亦舉例，指不少學生於農曆新年期間都會在內地或澳門放煙花，所以學校於今年舉行的中華文化周期間，就曾進行實驗，從化學角度解構煙花，然後回到中華傳統節慶，將不同範疇環環相扣。

配合雲計算電腦 可應用於校園電視台製作

元朗商會中學的亞里雲人工智能創新與媒體實驗室（Alibaba Cloud AInnovation & Media Lab）早前落成，校園電視台的學生可以使用雲計算，將兵馬俑坑立體模型用於製作之中。（盧勁揚攝）

元朗商會中學的亞里雲人工智能創新與媒體實驗室（Alibaba Cloud AInnovation & Media Lab）早前落成，校園電視台的學生可以使用雲計算，將兵馬俑坑立體模型用於製作之中，真人在實驗室走進綠幕之後，畫面即可呈現人物置身於俑坑之中，與兵馬俑虛擬互動，無需渲染（Rendering）之餘，延遲時間亦不足1秒。

黃副校解釋指，校園電視台是學校重要一環，但現時學界普遍面對校園電視台設備老化，不能沿用已經落後的舊方法製作節目，特別是不少學生對媒體製作深感興趣，希望能製作更高質素的內容，學校有見及此就為校園電視台進行升級轉型，引入雲計算技術，使校園電視台製作可以有更多可能性。